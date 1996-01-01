www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

"Дети подземелья" на сцене большого зала филармонии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморской краевой филармонии состоялась репетиция концерта современных молодежных групп "Чесночок", "Mari, Mari!", "B-Sides", а также встреча с журналистами, фото, видео съемка, интервью с участниками групп.

Сам концерт состоится 5 декабря в 19 часов в большом зале филармонии. Музыканты ждут от этого выступления множество свежих, позитивных эмоций и, конечно же, новых лиц. Концерт станет экспериментальным, так как раньше у ребят не было опыта на подобных сценах, обычно они играли в ночных клубах. И для многих стало неожиданностью, почему же "дети подземелья" вдруг потянулись к "солнцу". По словам самих ребят, их не устраивает атмосфера "ночников": сигаретный дым, алкоголь, нецензурная лексика и "безбашенный" кураж. Захотелось чего-то выше - красивый зал, сцену, адекватную публику. Оно и понятно, ведь сами парни производят очень приятное впечатление образованных, культурных и веселых молодых людей. Также, нельзя не отметить их скромности: " мы просто любители хорошей музыки, простые парни, как все остальные…". "Обычные парни" открыто говорят о том, что у них нет специального музыкального образования: " главный музыкант у нас гитарист, который учился в музыкальной школе по скрипке",- с иронией говорят они. Группы совсем молодые, как и их участники, но уже достаточно известны не только во Владивостоке, но и давали концерты в Санкт-Петербурге, выступали на фестивалях "Urban rock" в Хабаровске, "НТК" в Находке, "Wait for winter" в Москве. Приятно, что во Владивостоке молодежь по-прежнему позитивно глядит на окружающий мир, выражая себя через музыку, и ни в чем не уступает "столичным городам".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru