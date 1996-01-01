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"Дети подземелья" на сцене большого зала филармонии
В Приморской краевой филармонии состоялась репетиция концерта современных молодежных групп "Чесночок", "Mari, Mari!", "B-Sides", а также встреча с журналистами, фото, видео съемка, интервью с участниками групп.
Сам концерт состоится 5 декабря в 19 часов в большом зале филармонии. Музыканты ждут от этого выступления множество свежих, позитивных эмоций и, конечно же, новых лиц. Концерт станет экспериментальным, так как раньше у ребят не было опыта на подобных сценах, обычно они играли в ночных клубах. И для многих стало неожиданностью, почему же "дети подземелья" вдруг потянулись к "солнцу". По словам самих ребят, их не устраивает атмосфера "ночников": сигаретный дым, алкоголь, нецензурная лексика и "безбашенный" кураж. Захотелось чего-то выше - красивый зал, сцену, адекватную публику. Оно и понятно, ведь сами парни производят очень приятное впечатление образованных, культурных и веселых молодых людей. Также, нельзя не отметить их скромности: " мы просто любители хорошей музыки, простые парни, как все остальные…". "Обычные парни" открыто говорят о том, что у них нет специального музыкального образования: " главный музыкант у нас гитарист, который учился в музыкальной школе по скрипке",- с иронией говорят они. Группы совсем молодые, как и их участники, но уже достаточно известны не только во Владивостоке, но и давали концерты в Санкт-Петербурге, выступали на фестивалях "Urban rock" в Хабаровске, "НТК" в Находке, "Wait for winter" в Москве. Приятно, что во Владивостоке молодежь по-прежнему позитивно глядит на окружающий мир, выражая себя через музыку, и ни в чем не уступает "столичным городам".
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