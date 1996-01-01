Имена на карте

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"Кто в имени твоем", так называется книга, посвященная именным улицам Владивостока. Её презентация прошла в Приморской государственной публичной библиотеке им. М. Горького 28 ноября.
У книги есть второе название "Улицы Владивостока". Ее авторы - известные историки и краеведы Олег СТРАТИЕВСКИЙ, Нелли МИЗЬ, Ирина АВДУЕВСКАЯ - посвятили свой 250-страничный труд улицам, получившим свое название в честь исторических личностей, оставивших след в истории России или Приморья.
Книга обречена стать бестселлером, потому что должна быть в личной библиотеке каждого жителя Владивостока, а ее тираж - всего тысяча экземпляров. Увлекательное справочное издание поможет "разгадать" тайну названия всех именных улиц краевого центра, расскажет краткую биографию героя, в честь которого получила свое имя та или иная улица и когда она его получила.
…Впервые книга была издана в начале 2008 года тиражом всего 500 экземпляров по заказу администрации Владивостока. Надо ли говорить, что книга моментально разошлась. Её востребованность была огромной.
Нынешнее, второе издание, появилось на свет, благодаря ООО "Группа "Транзит ДВ" и благотворительному фонду развития северных территорий "Наш Север". Согласно пожеланию издателей, более 600 экземпляров книги получат библиотеки, школы и средние специальные учебные заведения Владивостока. Причем совершенно бесплатно! Остальной тираж уйдет на север Приморья и Дальнего Востока.
Второе издание "Кто в имени твоем. Улицы Владивостока" - исправленное и дополненное. Но, по признанию авторов, им не удалось ликвидировать все пробелы в топонимике Владивостока. Так, до сих пор неизвестны даты появления улиц: Адмирала МАКАРОВА, Адмирала НАХИМОВА, КУЛИБИНА, КУЙБЫШЕВА и других. К сожалению, в нашей стране во времена всевозможных политических катаклизмов уничтожались архивы, терялись документы. Случалось, что главы районов присваивали имена переулкам и улицам без утверждения на городском уровне. Многие улицы неоднократно переименовывались в связи с разночтениями в написании и отсутствием нормативных документов. К примеру, улицы КОЧУБЕЯ, ЛАДЫГИНА, ЛАПТЕВА, ЛЕБЕДЕВА, ГАССЕ, СЛУЦКОГО и т.д.
По данным авторов книги, "из имевшихся в начале ХХ века 68 городских улиц более половины утратили свое первоначальное название к 100-летию Владивостока! Поэтому 6 апреля 2001 года администрация города в целях сохранения исторических названий улиц как памятников истории и культуры приняла постановление № 540, один из пунктов которого гласит: "Запретить переименование улиц". Там же был утвержден список улиц из 820 наименований. В него вошли улицы островных территорий столицы Приморья и поселка Трудовое, недавно включенного в состав города.
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