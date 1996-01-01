Спектакль "Голос в пустыне" во Владивосток привезли французские музыканты во главе с режиссером-постановщиком Дэвидом ЖОЗЬЕНОМ-ГРАВРОЛЕМ

"Голос в пустыне" - театрализованная иллюстрация Ветхого Завета, точнее, Второй книги Моисея, повествующая об исходе евреев из Египта. Режиссер-постановщик Давид Жозьен-Гравроль попытался донести до зрителей библейскую историю с помощью танцев, пантомимы, игры света, кино, народной еврейской музыки - клезмер и… десяти килограммов чистого речного песка, которым актеры щедро посыпали сцену. А куда же без него? Это же пустыня.

Для лучшего восприятия действа на огромном экране над сценой время от времени появлялись то библейский текст на русском языке, то черно-белые кадры документального фильма, рассказывающего о тяжелой жизни еврейского народа. И еще на экране постоянно присутствовала Пустыня, ее изменчивые и порой пугающие образы рисовал на песке невидимый художник. Такой оригинальной постановки Владивосток еще не видел. Происходящее на сцене завораживало первые полчаса. А потом начался исход публики из зала.

Честно говоря, "Голос в пустыне" услышали не все зрители. Люди уходили, ругая организаторов гастролей французов за дороговизну билетов и… скучную постановку. Мол, мы шли послушать веселые еврейские песни типа "Хава Нагилы" и "7.40", чтобы поднять себе настроение. А "нас усыпили нестройным пиликаньем виолончели под рояль".

И тут они были не правы. Как раз еврейской музыки было предостаточно: клезмер-музыка - одна из неотъемлемых составляющих постановки. Другое дело - как она была исполнена. Порой казалось, что музыканты, погрузившись в себя, не слышат друг друга. И что спектакль вообще затянут: из-за отсутствия на сцене экспрессии, кипения эмоций и страстей, убаюкивающей музыки иногда действительно клонило в сон. Хотя покорение пустыни, сами понимаете, дело не быстрое и совсем не веселое.

- Чтобы понять этот спектакль, надо знать Библию, историю и философию, - так режиссер Жозьон-Гравроль объяснил "ЗР" преждевременный исход зрителей из зала, признавшись, что "Голос" - его режиссерский дебют. И что во Франции он этот спектакль не ставил.

В театрализованном путешествии евреев по пустыне задействовано семь человек: пятеро музыкантов клезмер-оркестра, один мим и художник-"невидимка". Все они живут в Париже, Давид Жозьон-Гравроль - в Лионе.

По словам режиссера, в его труппе только двое настоящих евреев, тем не менее еврейская культура им близка во всех ее проявлениях.

Дэвид признался, что очень доволен гастролями в России, хотя из-за кризиса пришлось отменить спектакли в четырех городах. Что же касается организаторов приезда французов во Владивосток, то промоутеры остались с "минусом". Хотя, по их расчетам, этот проект должен был окупиться. Но, как стало известно "ЗР", в кассе было продано билетов чуть больше половины зала. Кроме того, организация "Альянс-Франсе-Владивосток" реализовала… пять льготных билетов по 200 руб. И еврейская община Владивостока приобрела аж 26 льготных билетов со скидкой 50%. Видимо, современных евреев странствия предков по пустыне совсем не волнуют.