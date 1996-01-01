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Во Владивостоке, в кинотеатре "Океан", состоится показ французских фильмов в рамках девятого фестиваля "Французское кино сегодня"
Фестиваль пройдет в краевом центре второй раз. Впервые он состоялся во Владивостоке в начале декабря 2005 года.
Фестиваль "Французское кино сегодня" - ежегодный. В этом году он стартовал в Москве 13 ноября премьерным показом фильма Седрика КЛАПИША "Париж", после чего переместился в дальневосточный регион, сначала в Приморье, затем в Хабаровск.
Благодаря его организаторам - посольству Франции в России, французской правительственной организации ЮНИФРАНС и Коньячному дому MARTELL, поклонники французского кино во Владивостоке увидят: фильм-сказку "Приключения Бобренка" Филиппа КАЛЬДЕРОНА, драму "Семейная тайна" Клода МИЛЛЕРА, романтическую комедию "Сегодня ночью я сплю с тобой" Оливье БАРУ, музыкальный фильм "Реальная любовь 2" Стефана КАЗАНДЖИАНА, драму "Тайна Антуана Ватто" Лорана де БАРТИЙЯ и, конечно, "Париж".
Кроме того, дальневосточники смогут встретиться с современными деятелями кино Франции: режиссером и сценаристом Лораном де БАРТИЙЯ, режиссером Филиппом КАЛЬДЕРОНОМ, актрисами Агат ДРОНН и Мелани БЕРНЬЕ.
Интересно, что изначально в фестивальном пакете не было детского фильма "Приключения Бобренка", зато был триллер "Мученицы" (режиссер Паскаль ЛОЖЬЕ). И сам фестиваль "Французское кино сегодня"-2008 был ориентирован только на взрослую аудиторию. Но свою корректировку внес экономический кризис. И не в России, а во Франции. Как оказалось, из-за финансовых проблем "Мученицы" не смогли вовремя выйти на экран. И, чтобы не менять количество фестивальных картин, триллер заменили… сказкой для детей младшего школьного возраста. Причем время сеансов осталось прежним, то есть поздним! Любопытно будет посмотреть на зрителей, пришедших на "Приключения Бобренка" 11 декабря в половине седьмого вечера. Если они, конечно, будут. Во Владивостоке - это время "пик" и жителям города не до приключений сказочных героев - домой бы добраться!
ДосьеС 2000 года, то есть со дня первого кинофестиваля "Французское кино сегодня", в российский прокат вышло 240 французских фильмов. В 2007 году в России их посмотрело почти 8 миллионов зрителей.
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