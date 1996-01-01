"И строчка каждая рисунком хочет стать…"

Так называется конкурс юных художников-иллюстраторов, который стартует в Приморье в декабре. Он проводится в рамках празднования 200-летнего юбилея Николая Васильевича ГОГОЛЯ. Организаторы - краевая детская библиотека, управление культуры Приморского края.

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники школ искусств и художественных студий, а также все, кто любит рисовать. Среди номинаций конкурса - рисунок, нетрадиционная иллюстрация - аппликация, вышивка, батик и компьютерный рисунок. Границы для творческой фантазии определяются только воображением юных дарований и тематикой работ - они должны быть посвящены творчеству и личности юбиляра.

Первый тур пройдет в городах и районах края с 10 декабря по 21 февраля. Победители будут приглашены на краевой этап, который пройдет с 11 февраля по 15 марта. Победители конкурса будут определены к 1 апреля.