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"И строчка каждая рисунком хочет стать…"
Так называется конкурс юных художников-иллюстраторов, который стартует в Приморье в декабре. Он проводится в рамках празднования 200-летнего юбилея Николая Васильевича ГОГОЛЯ. Организаторы - краевая детская библиотека, управление культуры Приморского края.
К участию в конкурсе приглашаются воспитанники школ искусств и художественных студий, а также все, кто любит рисовать. Среди номинаций конкурса - рисунок, нетрадиционная иллюстрация - аппликация, вышивка, батик и компьютерный рисунок. Границы для творческой фантазии определяются только воображением юных дарований и тематикой работ - они должны быть посвящены творчеству и личности юбиляра.
Первый тур пройдет в городах и районах края с 10 декабря по 21 февраля. Победители будут приглашены на краевой этап, который пройдет с 11 февраля по 15 марта. Победители конкурса будут определены к 1 апреля.
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