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С фотокамерой по Америке
2 декабря в международном выставочном центре им В.К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 9) состоялось открытие фотовыставки "Америка с Запада на Восток и обратно". Владимир СИДЕНКО, редактор журнала "Открытый горизонт", представил собравшимся более 100 снимков, которые он и его супруга Татьяна сделали, проехав 9536 миль (15346 километров) по территории Соединенных Штатов Америки.
Путешествие по США - это второй этап кругосветного путешествия Владимира Сиденко с фотоаппаратом и видеокамерой. Первую часть вояжа приморский журналист совершил вместе со своей семьей летом 2007 года, проехав на микроавтобусе "Форд" по маршруту Владивосток - Санкт-Петербург - Владивосток в общей сложности 22500 километров. Результатом поездки стала фотовыставка "Россия с Востока на Запад", которая демонстрировалась в музее Арсеньева осенью прошлого года.
"Классик американской литературы Марк ТВЕН писал, что он любит путешествия, потому что они фатальны для предрассудков, ханжества и узости мышления, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Томас АРМБРУСТЕР - В этом смысле поездки и выставки Владимира Сиденко представляют собой очень интересное и важное дело. Я знаю, что он демонстрировал свою фотовыставку о России моим соотечественникам во время поездки по США, и уверен, что для многих из них ваша великая страна и ее народ стали и ближе, и понятней. Я надеюсь, что посетители новой выставки Владимира - и те, кто бывал в США, и те, кто там еще не был, - тоже откроют для себя новые грани Америки, ее природы и культуры".
В своем выступлении на открытии фотовыставки господин Армбрустер также отметил, что, посмотрев на свою страну глазами русского фотографа, он увидел некоторые черты Америки, на которые он раньше не обращал особого внимания. "В этой связи, - заметил Генеральный консул США, - мне вспоминается мысль великого русского ученого Дмитрия ЛИХАЧЕВА о том, что "общение между народами способствует развитию их собственных культур".
Бриджет ГЁРСТЕН, консул по вопросам культуры, печати и образования, отмечает и еще одну важную сторону проекта Владимира Сиденко - это частная инициатива приморского журналиста. "Деньги на свои путешествия Владимир собирает сам, пытаясь заинтересовать местных бизнесменов. Он сам связывался со своими друзьями и коллегами в США, которые помогали ему в разработке маршрута, организации встреч и презентаций. Участие Генерального консульства было не таким уж и большим: нам удалось организовать небольшой грант на печать и оформление снимков для выставки. И, мне кажется, проект "Америка с Запада на Восток" - прекрасный пример новой стадии отношений между людьми в России и США. Когда участие профессиональных дипломатов состоит главным образом в том, чтобы поддерживать здоровый интерес и тягу народов друг к другу".
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