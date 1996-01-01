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Во Владивостоке прошел Осенний городской исторический бал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Его организаторами были Международный выставочный центр музея им. Арсеньева и студия исторических танцев "Пажеский корпус". В роли главного партнера мероприятия выступила компания по производству и реализации ювелирных украшений "Viveren".

Шампанское, живая музыка в исполнении ансамбля "Элегия" под управлением Леонида ВАЙМАНА и торжественный полонез уже стали традицией для подобных мероприятий. Но были и новшества - мазурка, новые бальные игры, лотерея от компании "Viveren", в которой разыгрывались украшения, и Бальный совет, где председательствовала заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА.

"Если первый Исторический бал был приурочен ко Дню города и еще к нескольким знаменательным датам, то сегодняшняя встреча стала самостоятельным праздником, и мы очень рады, что он состоялся", - вспоминает Светлана РУСНАК. Уже не за горами Рождество, и, судя по тому, что в музее вовсю готовятся к бал-маскараду, организаторы сдержат свое обещание, что балов за год будет проводиться четыре - по одному за сезон.

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