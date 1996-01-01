Борису ГРЕБЕНЩИКОВУ - 55 лет

Неужели Б.Г. всего полтинник с половиной?! А ведь иногда кажется, что этот человек живет "под небом голубым" уже лет двести, как минимум. Если судить по текстам его песен. А также по количеству выпущенных им альбомов, приближающихся к четвертому десятку, записанных с группой "Аквариум", проектом "БГ-бэнд" и сольно.

Б.Г. и "Аквариум" гастролировали во Владивосток неоднократно. Первый раз в 1993 году. Это было историческое событие! До этого в местном рок-клубе много лет существовала фракция "Общество по приглашению Бориса Борисовича Гребенщикова во Владивосток на три дня попить пива". В сентябре 1996-го "Аквариум" вместе с ДДТ засветились на международном фестивале "ВладиRockсток-96". Отодвинув на задворки иностранных гостей, третьеразрядные гранжевые коллективы из Сиэтла: Goodness и Supersuckers. Потом были гастроли "Аквариума" в апреле 99-го, в апреле 2001-го, в сентябре 2002-го. В июле 2004-го "Аквариум" отыграл на 144-м дне рождения Владивостока…

Сегодня "ЗР" вспоминает о визитах Б.Г. во Владивосток.

Маргарита КОГАН (ди-джей Марго):

- Гребенщиков дважды был у нас на радиостанции New Wave, и два раза я брала у него интервью. Первый раз в 1996 году, второй - в 99-м. Я задавала вопросы, а он с удовольствием отвечал. Еще я была на концерте "Аквариума" в ДКМ, наверное, это был 93-й год. Меня тогда поразила атмосфера в зале перед концертом. Играла тибетская протяжная музыка, а над сценой висел огромный флаг с какими-то китайскими иероглифами. Это я точно помню. Как я предположила, это был настрой на предстоящее выступление Б.Г. Когда я брала у него интервью, это уже было позже, он сказал, что Тибет для него - дом родной. Этот человек глубоко философичен! И сам по себе очень интересен. Он же даосист. Он никого не учит. Когда его спрашиваешь, как вы объясните это или то, он отвечает: как вы сами понимаете по своим ощущениям. То есть каждый человек должен прислушиваться только к себе. Это избитые слова, но они подходят к Гребенщикову на всю тысячу процентов. Это настоящий гуру!

Это мастер, который без всяких понтов делает то, что ему нравится. Это, во-первых. Во-вторых, его музыка уникальна. Больше такого нет ни у кого и нигде. По крайней мере, никаких ассоциаций другая музыка у меня не вызывает. Когда ты говоришь слово "Аквариум", то у тебя в голове одно - песни Б.Г.

Что еще сказать? Это очень скромный человек. Хотя он звезда. И все знают, что он звезда! В хорошем смысле этого слова. Это почитаемый и уважаемый человек. И он уважает людей. Если сравнивать его с кем-то другим, то кто-то может ноги на стол закинуть и вообще бесцеремонно себя вести. Я вспоминаю, как перед самым первым интервью на New Wave мы угощали "Аквариум". Чай, кофе, фрукты, коньяк - все, как обычно. Гребенщиков почистил банан и уже начал его есть, а тут я к нему подошла и что-то спросила, перед входом в студию надо было уточнить одну деталь. Другой бы ответил, не вставая и жуя. А он отложил банан, повернулся ко мне и говорит:

- Я очень внимательно тебя слушаю.

Это было проявление уважения к людям. Для меня это очень важно. Ведь Б.Г. тогда меня не знал. Но он был настолько внимателен! Б.Г. - интеллигентный рокер, это сочетание несочетаемого.

Вспоминаю ли я песни "Аквариума"? Конечно. Я только сегодня думала: елки-палки, где наша талантливая молодежь? И вспомнила слова Гребенщикова "Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?". Этот риторический вопрос можно задавать ежедневно.

Максим МАМАЕВ о концерте "Аквариума" на фестивале "ВладиRock-сток-96", стадион "Динамо", 21 сентября 1996 г.:

- Фестиваль проводился впервые, задумывался с большим размахом и с претензией на высокий уровень. Конечно, удивило участие "Аквариума" - до самого последнего дня я опасался, что это просто рекламный трюк, однако Гребенщиков отменил даже гастроли в Амстердам ради этого фестиваля и на пресс-конференции заявил, что "ВладиРОКсток" - событие беспрецедентное и его надо всячески поддерживать.

"Аквариум" должен был выступать после местных групп, в час дня. По мере приближения назначенного времени кое-где на трибунах начинали вяло призывать Б.Г. Борис Борисович вышел пройтись перед сценой, но неудачно: его просто не заметили - не у всех же были подзорные трубы. Тогда он выдвинулся "в поле", и тут уж народ заорал, засвистел, и со всех сторон побежали корреспонденты. Добившись эффекта, Гребенщиков принялся давать интервью. Рядом с Б.Г. появился мэр Владивостока Константин ТОЛСТОШЕИН. Гребенщиков хотел подняться на подмостки, но не тут-то было - мэр приобнял его, что оперативно было запечатлено фотографами. После этого Толстошеин забрался на сцену, откуда разразился речью, которую было практически не слышно, но я уловил что-то типа "представляю вам моего друга Бориса Гребенщикова и желаю ему успешного выступления". Все это - на фоне плакатов "Толстошеин - наш мэр!" и скандальной борьбы за этот пост во Владивостоке. Поэтому Б.Г. можно было поздравить с приобретением нового друга и участием в предвыборной кампании.

"Аквариум", наконец, заиграл и Б.Г. даже попытался что-то спеть футбольным воротам, но тут же прервался - получалось уже совсем не смешно. (Зрители сидели на трибунах. На поле их не пускали. - Прим. авт.) Тогда Б.Г. обернулся к трибуне: "Ну что вы там сидите? Давайте сюда!" Народ недоверчиво косился на сплоченные ряды милиции. "Идите, мэр разрешил!" - подбадривал Б.Г. зрителей. Тут неизвестно откуда пришла команда "Можно!", заслоны расступились. Кто-то крикнул: "Пускают!" И начался exodus (исход - Прим. ред.) с трибун - бегом, прыжками, через забор. С этого момента фестиваль стал похож на фестиваль.

"Аквариум" играл вещи в основном из последних двух альбомов плюс две новые песни, ранее не исполнявшиеся. Они были предварены странным высказыванием:

- Вам не жарко? Тогда мы позволим себе развлечься и споем новые песни...

Первая из них - "Письмо", вторая - "Хилый закос под любовь".

После своего выступления Гребенщиков в кулуарах за сценой давал интервью и автографы. На шею ему кто-то повесил амурского полоза, к счастью, неядовитого. Борис Борисович и змея отнеслись друг к другу дружелюбно. Вскоре после этого "Аквариум" погрузился в свой автобус и уехал со стадиона.

Из беседы Б.Г. с журналистами в клубе "Премьера" (Владивосток, 1999 г.). "Аквариум" привез программу "Электрический пёс".

- Для вас Владивосток - это Восток или Запад?

- Владивосток - обычный русский город, просто находящийся рядом с Японией и Китаем, чему я глубоко завидую. Абсолютно русский город, никакого восточного влияния я не ощутил. И, по-моему, это хорошо.

- Верите ли вы в улучшение экономической ситуации?

- История России за последние 900 лет не позволяет верить в скорое улучшение экономической ситуации. Хотя очень бы хотелось на это рассчитывать. Мы все в одном положении.

Автор выражает признательность Екатерине АХМЕТОВОЙ (Санкт-Петербург), Игорю КОРЖИКОВУ и Марго (Владивосток) за помощь в подготовке публикации.