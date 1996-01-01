Сегодня в России даже школьник знает, кто скрывается за монограммой "Б.Г."

В преддверии юбилея Бориса Гребенщикова, "ЗР" обратился к жителям Владивостока с просьбой назвать свою любимую строку из песни Б.Г. прямо с ходу, не задумываясь. Или глубоко подумав. И вот, что из этого получилось.

Ирина ЮГАЙ, главный библиограф Приморской публичной библиотеки им. М. Горького:

- "Серебро Господа моего...

Разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе?

Выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской".

Катерина РОШКОВСКАЯ, директор студии MSM:

- "Двадцать лет - маленький срок,

Двадцать лет я слушаю рок..."

Вячеслав САВРУЕВ, помощник художественного руководителя театра им. М.Горького:

- В 80-е годы заслушивались Б.Г.! У него ОЧЕНЬ много мудрых и ярких цитат.

Например, "и сплоченность рядов есть свидетельство дружбы, или страха сделать свой собственный шаг".

Максим БОРИСОВ, заведующий региональным корбюро ВГТРК во Владивостоке:

- Одно из любимых у Б.Г. - песня "Ангел Всенародного похмелья":

"Бывает так, что нечего сказать,

Действительность бескрыла и помята.

И невозможно сделать шаг или хотя бы просто встать,

И все мы беззащитны, как котята;

И рвется враг подсыпать в водку яд,

Разрушить нам застолье и постелье.

Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд -

Хранит нас ангел всенародного похмелья".

Алексей КАРНАУХ, предприниматель:

"Мочалки, эй, а ну-ка все сюда скорей,

Ведь я пою Молчалкин Блюз!"

Но появился следующий альбом, и мы пели:

"Локоть к локтю, кирпич в стене;

Мы стояли слишком гордо - мы платим втройне:

За тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал,

За тех, кто никогда не простит нам то, что

Рок-н-ролл мертв - а мы еще нет".

Дмитрий КЛИМОВ, журналист:

Я пишу эти песни в конце декабря,

Голый, в снегу, при свете полной луны.

Но если ты меня слышишь, наверное, это не зря".

Юрий РОДЫГИН, инженер:

- "Сползает по крыше старик Козлодоев,

Пронырливый, как коростель.

Стремится в окошко залезть Козлодоев.

К какой-нибудь бабе в постель".

Игорь ПШЕНИЧНЫХ, композитор, творческая личность:

- "Моя жизнь дребезжит, как дрезина.

А могла бы лететь мотыльком;

Моя смерть ездит в черной машине

С голубым огоньком".

Роман КОСТЕВ, безработный:

- "Широко трепещет туманная нива,

Вороны спускаются с гор…"

Сергей КРАШЕНИННИКОВ, человек, никогда не интересовавшийся творчеством Б.Г.:

- "Не пей вина, Гертруда;

Пьянство не красит дам.

Нажрешься в хлам - и станет противно

Соратникам и друзьям".

Ренат ЛЮБАС, предприниматель:

- "Где ты теперь, поручик Иванов?

Ты на парад выходишь без штанов…"

Константин АВРАМЕНКО, предприниматель:

- "Этот поезд в огне,

И нам некуда больше бежать.

Эта земля была нашей,

Пока мы не увязли в борьбе.

Она умрет, если будет ничьей.

Пора вернуть эту землю себе".

Андрей МАСЛОВСКИЙ, инженер, компьютерный гений:

- "Двигаться дальше,

Как страшно двигаться дальше.

Выстроил дом, в доме становится тесно.

На улице мокрый снег.

Ветер и луна, цветы абрикоса,

Какая терпкая сладость;

Ветер и луна, все время одно и то же;

Хочется сделать шаг".

Александр ВЫБОРНОВ, радиожурналист, замдиректора школы для одаренных детей ВГУЭС:

- "Марина мне сказала, что ей надоело

Она устала, она о..."

Артем САМСОНОВ, предприниматель:

- "Мы пили воду, мы пили эту чистую воду.

И мы никогда не станем старше.

Но что они сделали с землей,

Что они сделали с нашей прекрасной сестрой,

Там, где была вода - пыль,

Там, где была земля - пыль".

Сергей "Клаус" ХАИТОВ, арт-директор клуба Yellow Submarine:

- "Я покоряю города

Истошным воплем идиота,

Мне нравится моя работа.

Гори, гори, моя звезда!"

Виталий СИЗОНЕНКО, деятель местного шоу-бизнеса:

- "Полковник Васин приехал на фронт

Со своей молодой женой.

Полковник Васин созвал свой полк

И сказал им - пойдем домой;

Мы ведем войну уже семьдесят лет,

Нас учили, что жизнь - это бой.

Но по новым данным разведки,

Мы воевали сами с собой".

Елена ЗАГАЛЬСКАЯ (Владивосток-Санкт-Петербург):

- Думаю, специально для Владивостока Б.Г. когда-то написал:

"Ты строишь мост ради всех, кто строит стены,

Чтобы мы не могли различать где свет, где тени".

Иван ПОПОВ, директор Владивостокского филиала УК "Тройка Диалог" (персональные инвестиции и финансы): - Несомненно, Гребенщиков - личность выдающаяся. Из того неширокого списка песен Б.Г., которые слышал, любимые строчки следующие: "Под небом голубым есть город золотой С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красы. Одно как желтый огнегривый лев, Другое - вол исполненный очей. С ними золотой орел небесный, Чей так светел взор незабываемый". Еще шесть человек отдали пальму первенства песне "Под небом голубым есть город золотой". Это Виктор АЛЕКСАНДРОВ, музыкант, руководитель группы "Форт-Росс"; Валерий СОЛОВЬЕВ, строитель; Владимир БЫКОВ, писатель; Александр СМИРНОВ, музыкант; Татьяна РАЛДУГИНА, предприниматель, и Сергей МАТЛИН, деятель местного шоу-бизнеса. Когда мы проводили опрос, только два человека из 25 признались, что не любят Б.Г. и "Аквариум", что им по душе другая музыка и песни. Остальные участвовали в опросе с удовольствием. И у каждого в душе оказался свой кусочек творчества Б.Г.. Мы благодарим всех участников опроса и спрашиваем у читателей "ЗР": а у вас есть свой Б.Г.?