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Сегодня в России даже школьник знает, кто скрывается за монограммой "Б.Г."
В преддверии юбилея Бориса Гребенщикова, "ЗР" обратился к жителям Владивостока с просьбой назвать свою любимую строку из песни Б.Г. прямо с ходу, не задумываясь. Или глубоко подумав. И вот, что из этого получилось.
Ирина ЮГАЙ, главный библиограф Приморской публичной библиотеки им. М. Горького:
- "Серебро Господа моего...
Разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе?
Выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской".
Катерина РОШКОВСКАЯ, директор студии MSM:
- "Двадцать лет - маленький срок,
Двадцать лет я слушаю рок..."
Вячеслав САВРУЕВ, помощник художественного руководителя театра им. М.Горького:
- В 80-е годы заслушивались Б.Г.! У него ОЧЕНЬ много мудрых и ярких цитат.
Например, "и сплоченность рядов есть свидетельство дружбы, или страха сделать свой собственный шаг".
Максим БОРИСОВ, заведующий региональным корбюро ВГТРК во Владивостоке:
- Одно из любимых у Б.Г. - песня "Ангел Всенародного похмелья":
"Бывает так, что нечего сказать,
Действительность бескрыла и помята.
И невозможно сделать шаг или хотя бы просто встать,
И все мы беззащитны, как котята;
И рвется враг подсыпать в водку яд,
Разрушить нам застолье и постелье.
Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд -
Хранит нас ангел всенародного похмелья".
Алексей КАРНАУХ, предприниматель:
"Мочалки, эй, а ну-ка все сюда скорей,
Ведь я пою Молчалкин Блюз!"
Но появился следующий альбом, и мы пели:
"Локоть к локтю, кирпич в стене;
Мы стояли слишком гордо - мы платим втройне:
За тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал,
За тех, кто никогда не простит нам то, что
Рок-н-ролл мертв - а мы еще нет".
Дмитрий КЛИМОВ, журналист:
Я пишу эти песни в конце декабря,
Голый, в снегу, при свете полной луны.
Но если ты меня слышишь, наверное, это не зря".
Юрий РОДЫГИН, инженер:
- "Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев.
К какой-нибудь бабе в постель".
Игорь ПШЕНИЧНЫХ, композитор, творческая личность:
- "Моя жизнь дребезжит, как дрезина.
А могла бы лететь мотыльком;
Моя смерть ездит в черной машине
С голубым огоньком".
Роман КОСТЕВ, безработный:
- "Широко трепещет туманная нива,
Вороны спускаются с гор…"
Сергей КРАШЕНИННИКОВ, человек, никогда не интересовавшийся творчеством Б.Г.:
- "Не пей вина, Гертруда;
Пьянство не красит дам.
Нажрешься в хлам - и станет противно
Соратникам и друзьям".
Ренат ЛЮБАС, предприниматель:
- "Где ты теперь, поручик Иванов?
Ты на парад выходишь без штанов…"
Константин АВРАМЕНКО, предприниматель:
- "Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе.
Она умрет, если будет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе".
Андрей МАСЛОВСКИЙ, инженер, компьютерный гений:
- "Двигаться дальше,
Как страшно двигаться дальше.
Выстроил дом, в доме становится тесно.
На улице мокрый снег.
Ветер и луна, цветы абрикоса,
Какая терпкая сладость;
Ветер и луна, все время одно и то же;
Хочется сделать шаг".
Александр ВЫБОРНОВ, радиожурналист, замдиректора школы для одаренных детей ВГУЭС:
- "Марина мне сказала, что ей надоело
Она устала, она о..."
Артем САМСОНОВ, предприниматель:
- "Мы пили воду, мы пили эту чистую воду.
И мы никогда не станем старше.
Но что они сделали с землей,
Что они сделали с нашей прекрасной сестрой,
Там, где была вода - пыль,
Там, где была земля - пыль".
Сергей "Клаус" ХАИТОВ, арт-директор клуба Yellow Submarine:
- "Я покоряю города
Истошным воплем идиота,
Мне нравится моя работа.
Гори, гори, моя звезда!"
Виталий СИЗОНЕНКО, деятель местного шоу-бизнеса:
- "Полковник Васин приехал на фронт
Со своей молодой женой.
Полковник Васин созвал свой полк
И сказал им - пойдем домой;
Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь - это бой.
Но по новым данным разведки,
Мы воевали сами с собой".
Елена ЗАГАЛЬСКАЯ (Владивосток-Санкт-Петербург):
- Думаю, специально для Владивостока Б.Г. когда-то написал:
"Ты строишь мост ради всех, кто строит стены,
Чтобы мы не могли различать где свет, где тени".
Иван ПОПОВ, директор Владивостокского филиала УК "Тройка Диалог" (персональные инвестиции и финансы): - Несомненно, Гребенщиков - личность выдающаяся. Из того неширокого списка песен Б.Г., которые слышал, любимые строчки следующие: "Под небом голубым есть город золотой С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красы. Одно как желтый огнегривый лев, Другое - вол исполненный очей. С ними золотой орел небесный, Чей так светел взор незабываемый". Еще шесть человек отдали пальму первенства песне "Под небом голубым есть город золотой". Это Виктор АЛЕКСАНДРОВ, музыкант, руководитель группы "Форт-Росс"; Валерий СОЛОВЬЕВ, строитель; Владимир БЫКОВ, писатель; Александр СМИРНОВ, музыкант; Татьяна РАЛДУГИНА, предприниматель, и Сергей МАТЛИН, деятель местного шоу-бизнеса. Когда мы проводили опрос, только два человека из 25 признались, что не любят Б.Г. и "Аквариум", что им по душе другая музыка и песни. Остальные участвовали в опросе с удовольствием. И у каждого в душе оказался свой кусочек творчества Б.Г.. Мы благодарим всех участников опроса и спрашиваем у читателей "ЗР": а у вас есть свой Б.Г.?
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