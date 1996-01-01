Приморье миру открыли красноярцы

Презентация книги "Край открытый миру" состоялась во Владивостоке 21 ноября. В 2004 году красноярское издательство "Платина" начало свою работу по созданию серии книг "Мир открывает Россию". Целью этой серии стало сохранение и продвижение культуры регионов России, Сибири и Дальнего Востока. Теперь очередь дошла и до Приморья. Составители и авторы книги Владимир ЧАГИН и Артур МИХАНЕВ довольны результатом, ведь теперь об истории развития Приморского края смогут узнать не только приморцы, но и жители всей страны. В будущем книга будет переведена на английский язык и войдет в электронную базу лучших изданий России, а значит, будет доступна для всего мира.