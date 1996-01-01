Художники-прикладники приглашают на экспозицию "Приморье-2008"

В Приморском государственном объединенном музеи им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоялось открытие юбилейной краевой выставки декоративно-прикладного искусства "Приморье-2008", посвященной трём датам: 70-летию основания Приморья, 70-летию создания организационного комитета Союза приморских художников и 30-летию самого молодого отделения Приморской организации ВТОО "Союз художников России" - секции декоративно-прикладного искусства.

На выставке представлены работы приморских художников-прикладников, созданные на рубеже XX-XXI вв.: гобелены, батик, макраме, керамика, фарфор, изделия из металла, резьба по дереву. Часть из них принадлежит музейному собранию, но большинство - собственность авторов, известных художников Приморья. Художники-прикладники активно принимают участие в городских, краевых, всероссийских и международных выставках, занимаются оформлением общественных интерьеров и городской среды. Выставка продлится до 1 декабря 2008 года.