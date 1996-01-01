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Выставка Валерия и Ирины Ненаживиных под названием "Мастерская" открывается в галерее PORTMAY
В экспозиции, создающей образ реальной мастерской этой талантливой семьи, представлены графические серии и скульптуры Валерия и живопись Ирины.
Для Валерия Ненаживина, известного скульптора, автора знаменитого памятника поэту Осипу Мандельштаму, рисунок всегда был ежедневным, насущным хлебом его творческой жизни, ведь для скульптора рисование - это постоянная организация пространства, фигур и предметов в композицию, способную удержать скульптуру в гармоническом равновесии. Но автор превратил рисование в совершенно самостоятельный жанр своего творчества, создал графический театр Ненаживина. И на бумажных подмостках этого театра разыгрываются мифологические сюжеты с участием кентавров и похищенных сабинянок, драматические сценки с привлечением самых фантастических персонажей и животных, любовные истории, перетекающие в забавные эротические оргии, именно забавные, поскольку ирония всегда присутствует в графике Ненаживина. Театральность, гротеск и фантазия - вот, пожалуй, главные режиссеры графических серий автора.
Ненаживин - виртуозный рисовальщик, способный в мгновение ока превратить тончайшую поющую линию в стаю летящих штрихов. Может быть, отсюда изящная легкость его рисунков, словно персонажи волей художника обрели невесомость поэтического образа.
К линии, царящей в рисунках отца, Ирина Ненаживина добавила цвет - столь же определенный и графичный по своей художественной сути, с четкой организацией цветовых плоскостей. Ее орнаментальные живописные работы, пейзажи и натюрморты, оставляют впечатление витражей, которые хочется назвать именно вечерними, когда деревья, сопки, острова теряют в сумерках детали, но приобретают выразительность силуэтов и контуров, а цвет утрачивает прозрачность, но становится насыщенным, как старое выдержанное вино.
Уже сами названия ее работ ясно говорят, что цвет для автора - это и содержание, и форма, и художественная цель произведения: "Сплошное зеленое", "Все окрасилось розовым". Мир для Ирины Ненаживиной изначально создан не из воздуха, огня, земли и воды, а сразу из цвета, будь это натюрморт или пейзаж.
Ирина, конечно же, художник побережья, она выбрала для себя основные его символы - море, острова, берег, облака, сопки и скалы, редкие деревья, и уже из них создает собственный образ приморского пейзажа. И в этом она верная ученица и последовательница Виктора Федорова, патриарха дальневосточного авангардного искусства, творческое общение с которым явно помогло ей обрести свой стиль, свою палитру цветов и выстроить принципы композиции, осью которой становится, прежде всего, горизонт - сердцевина пейзажа, его нерв и струна. Единственно верная, напряженная линия горизонта да еще, пожалуй, береговая черта способны собрать все полотно воедино, превратить его в звучащее пространство, сотворенное цветом и линией. Так, например, звучит у Ирины картина "Грань", где белая, чуть наклоненная белая полоса прибоя отделяет синюю громаду моря от золотой охры берегового песка. Так линия горизонта становится линией творчества, линией жизни, которая не умещается на ладони.
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