Во Владивостоке прошел концерт джаз-рок группы "Несколько свирепых монголов" из Франции

Если бы существовала книга "Рекордов шоу-бизнеса Приморья", то "свирепые монголы", как пить дать, заняли бы в ней лидирующие позиции в номинациях "Самые дешевые билеты" и "Самый необычный райдер". (Райдер - это перечень технических и бытовых требований артиста. - Прим.авт.)

Во-первых, билеты на "Джаз из Франции", именно так реклама преподносила "монгольское" шоу, стоили от 200 до 800 рублей! При нынешней повсеместной дороговизне - это смешные деньги. К тому же не забывайте, что это иностранный коллектив! К примеру, на отечественный "Хор Турецкого", оскандалившийся во время недавнего визита во Владивосток, билеты стоили от одной тысячи до 3,5 тысячи рублей.

Во-вторых, французы запросили на сцену… кочан капусты, который прилюдно искрошили топором во время концерта под музыку Led Zeppelin в "монгольской" интерпретации. После чего разбросали капусту по всему залу, прямо на головы восторженной публике.

Но это еще не все! Перед исполнением "Лестницы в небо" музыканты угостили зрителей водкой. Честно говоря, этим жестом "монголы" не удивили Владивосток. В свое время наших зрителей угощал водкой Ленни ВУЛЬФ, лидер группы Kingdom Come. Он прямо на сцене разливал спиртное в одноразовые стаканчики, и возбужденная толпа их хватала, как в последний раз в жизни. Не обращая внимания на милицию. Поведение Вульфа тогда казалось вульгарным и неподобающим для Fesco-Hall. Это же не ночной клуб и не кабак! А французы персонально подносили "зеленого змия" в маленьких металлических стаканчиках, ненавязчиво и мило улыбаясь: "Не хочешь? Не пей". Отказов от угощения, конечно, не было.

Досье "Несколько свирепых монголов" появились во Владивостоке благодаря московской продюсерской фирме "Гастрольная карта", организовавшей этому популярному в Европе коллективу тур по России, в том числе и на Дальний Восток. Их первое выступление состоялось 24 октября в Москве, в зале клуба Союза композиторов на IV Джазовом фестивале.

"Свирепые монголы" - это пятеро мужчин и одна дама, выступающих, по их мнению, в монгольских народных костюмах и не имеющих никакого отношения к родине революционера Сухэ-Батора. Они вообще в Монголии никогда не были. Их арсенал - медные духовые инструменты: туба, тромбон, саксофон, труба, ударная установка и… самая настоящая шарманка, с которой играючи управлялась длинноволосая блондинка Вероника МОГИН. Французы называют этот инструмент "варварским органом".

Как рассказал "ЗР" трубач Радослав КЛУКОВСКИ, хорошо, кстати, говорящий по-русски, название группы произошло от… воздушного шара, изобретенного братьями МОНГОЛЬФЬЕ и ставшего прототипом творения графа ЦЕППЕЛИНА - дирижабля. Благодаря которому получил название великий Led Zeppelin.

- Мы разделили фамилию Montgolfier на две части, Mongols и fiers, добавили чуть-чуть фантазии и получили название нашего секстета "Гордые монголы". А в России нас почему-то называют "свирепыми", - говорит обаятельный Радослав.

Во Владивосток "монголы" привезли бессмертные хиты Led Zeppelin в джазовой обработке. Хотя в их репертуаре есть музыка всех жанров и направлений, даже панк-рок. Любопытно было бы послушать! Но собираясь в Россию, французы промониторили вкусы россиян, и оказалось, что песни "Свинцового дирижабля" нашему народу ближе всего! По словам трубача Клуковски, произведения Роберта ПЛАНТА и Джимми ПЕЙДЖА очень близки к блюзу и джазовым корням, поэтому "с ними очень легко и интересно работать". Кроме того, руководителю экзотического коллектива 51-летнему Жану-Франсуа ШАРБОНЬЕ в молодости посчастливилось побывать на концерте "цеппелинов", и с тех пор он очарован их музыкой.

"Несколько свирепых монголов" существуют уже десять лет, во Франции у них вышло два CD. Один из них, с обработками композиций Led Zeppelin, они привезли во Владивосток. Поначалу диск брали плохо. Отдавать 500 рублей за кота в мешке народ не желал: кто их знает, что это за "монголы"? Но после концерта не осталось ни одного компакта.

"Свирепые монголы" покидали Приморье в прекрасном настроении, пообещав вернуться к нам в будущем году. Но, судя по всему, этого не будет. В аэропорту Владивостока музыкантов беспардонно "развели" на… перевес багажа. Естественно, они обиделись.

Как рассказал "ЗР" Виктор БАРАНОВ, устроитель концерта "монголов" во Владивостоке, во время регистрации сотрудник аэропорта, заведомо предупрежденная, что шестеро французов - это один коллектив, записала весь багаж на одного человека, а это 130 (!) кг. В результате "перевеса" французы заплатили 38 тысяч рублей. Это чуть больше трети их гонорара на весь коллектив. К сожалению, представитель промоутерской компании растерялась и не разрулила ситуацию должным образом.

Более того, на борт самолета музыкантам разрешили пронести лишь дамскую сумочку. Личные вещи и музыкальные инструменты попали на ленту транспортера. Вместе с уникальной шарманкой, которую грузчик швырнул, как вязанку дров. Видели бы вы в это время глаза Вероники Могин, полные слез. В то время как остальные пассажиры беспрепятственно проносили объемный багаж.

- В Москве им разрешили взять в самолет духовые инструменты, которые стоят очень дорого. Как это принято во всем цивилизованном мире. Но только не во Владивостоке. Французы возмущены хамством работников аэропорта. Впрочем, это лишний раз подтверждает негативную репутацию российских аэропредприятий, - негодует Виктор Баранов.

Как стало известно "ЗР", организаторы гастролей "Свирепых французов" намерены вернуть через суд деньги за, по их мнению, незаконный перевес. "ЗР" будет следить за ситуацией.