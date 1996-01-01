Во Владивостоке прошел международный джазовый фестиваль

Нынешний Международный джазовый фестиваль - "пятый", то есть юбилейный. И, дай Бог, не последний. А по такому случаю принято "поляну накрывать" и награды с подарками раздавать участникам да гостям. Чтобы помнили! Так, впрочем, и было.

После фестиваля музыканты получили "Дипломы" и скромный банкет, где присутствовал чрезвычайный и полномочный посол США в России Джон БАЙЕРЛИ, что красноречиво говорило о статусе мероприятия. Стоит заметить, что консульство США все пять лет подряд оказывает поддержку фестивалю, как правило спонсируя приезд американских музыкантов, которые, естественно, становятся хедлайнерами, и, кроме всего прочего, дают мастер-классы и благотворительные концерты.

А вот рядовой зритель остался без "памяти"! Ни тебе сувениров, ни значка, ни вымпела, ни буклета с фотографиями участников, коих в архивах Международного джазового фестиваля наверняка немало накопилось.

Причина прокола, как выяснил "ЗР", скромный бюджет фестиваля. Именно из-за этого на сцене не было цветов, а над сценой - традиционной растяжки со словами приветствия участникам и гостям музыкального форума. Отсутствие этих атрибутов не создало в зале атмосферу праздника и "снивелировало" юбилейное мероприятие до концерта, растянувшегося на три вечера.

Джаз-бэнд Premium п/у Андрея ЛУКАША (Владивосток), известного в Приморье трубача, и группа Meg Swing Band (солист Денис ДАВЫДОВ, Владивосток) посвятили свои выступления традиционным джазовым формам. В первом случае - диксиленду, во втором - свингу. "Нет джаза без свинга!" И Premium, и Meg Swing Band сыграли добротно, за что были награждены овациями и дипломами фестиваля.

Очень ровно и, на мой взгляд, без огонька, отыграл квартет саксофонистов под управлением Виктора ЗАДКОВА (Владивосток), задав своим выступлением минорный тон второму дню фестиваля. Приглашенная "звезда" Анастасия ГЛАЗКОВА (Москва), выступавшая во втором отделении, окончательно усыпила половину зала. Джаз-леди пела о любви без каких-либо эмоций и драйва, поэтому не смогла "разбудить" слушателей. Анастасии букет роз преподнесли, но зрители, которые высидели до конца, провожали ее с явным удовольствием. А квартет Владимира НЕСТЕРЕНКО, аккомпанировавший ей, был награжден заслуженными овациями и возгласами "браво".

Звание "Открытие фестиваля", несомненно, заслужили джаз-бэнд "Эластик" (солистка Евгения ВЯТКИНА) из Владивостока и jazz-trio Chicken Trio & Friends (Республика Корея).

Евгения пела так эмоционально и так искренно, в отличие от столичной гостьи, что даже не верилось, что это ее дебют на большой сцене. "Цыплячье трио" и два их друга с блеском продемонстрировали Владивостоку, что такое современный корейский джаз. Одну из своих композиций, "Досаду", названную так в честь состояния души, "традиционно присущему корейскому народу", группа даже исполнила на "бис". Воистину, что корейцу - "Досада", то русскому в кайф!

Что касается гостей фестиваля из Америки, группы Alvin Atkinson & The Sound Merchants, гастролировавшей во Владивостоке в этом году, то здесь эмоции автора плещут через край. Элвин АТКИНСОН сотоварищи были на высоте. Как всегда. На этот раз они прибыли с вокалистом Соломоном ДОРСИ. После концерта очарованные их мастерством поклонницы с удовольствием подставляли для автографов записные книжки и билеты.

На фестиваль не прибыли (по уважительным причинам) группа "Сектор Джаза" (Владивосток) и джаз-группа "Аллегрия" (Хабаровск).