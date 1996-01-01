Гастроли "Хора Турецкого" во Владивостоке закончились скандалом

Из двух плановых концертов состоялся только один, 11 ноября. Причем за свое выступление артисты не получили ни копейки. Именно так утверждает менеджер популярного коллектива Максим ВОЛКОВ, назвавший организаторов тура, промоутерскую компанию ЧП "Переход" (г. Хабаровск) "мошенниками".

Если верить его обличительным речам, то устроители концертов не были готовы к приему "Хора Турецкого" во Владивостоке. И артисты вообще хотели отменить концерты. Но, по словам Волкова, растиражированным местной ТВ-компанией, они на это не пошли. Из-за любви к Владивостоку "Хор Турецкого" сделал столице Приморья подарок, проведя благотворительный концерт. То есть выступил бесплатно!

- Коллектив в аэропорту никто не встретил! Артисты сами добирались до концертной площадки (Fesco-Hall. - Прим. авт.). Хорошо, что они знали куда ехать, "Хор Турецкого" не первый раз во Владивостоке. Гостиница была оплачена только частично. Мы вчера приехали на площадку, и выяснилось, что частично не оплачены звук, свет. В итоге получилось так, что вчерашний концерт просто не мог состояться технически, - рассказал в эксклюзивном интервью "ЗР" Максим Волков.

На вопрос, имеют ли какое-либо отношение к скандалу концертные агентства Владивостока, Максим Волков ответил отрицательно.

...Итак, 10 ноября во Владивостоке не состоялся концерт "Хора Турецкого". О чем зрители узнали… перед самым началом шоу. Представляете их состояние! Пробиться вечером через пробки до Fesco-Hall - сродни подвигу. Люди настроились на встречу с любимыми артистами, заранее купили цветы, а получили от ворот поворот. Возмущенные граждане попытались было вернуть билеты, но, как им заявили устроители концерта, "денег в кассе нет". Но "культурной революции" в тот вечер в Fesco-Hall не произошло, поскольку зрителей попросили прийти на следующий концерт. Некоторые согласились, но многие все-таки получили деньги за сданные билеты. Разразился скандал, на который с чьей-то подачи прилетели падкие до "жареного" телевизионщики, а также милиция.

По словам Максима Волкова, в правоохранительные органы поступило более 70(!) заявлений от граждан на беспредел, чинимый "мошеннической" компанией "Переход". И вроде бы сейчас по этим заявлениям ведется определенная работа.

…Михаил ТУРЕЦКИЙ отказался прокомментировать скандальную ситуацию, сказав лишь, что он артист. И "мараться в этом деле ему не хочется". Его дело - радовать публику своим творчеством. Зато менеджер "Хора Турецкого" Волков был весьма словоохотлив по этому поводу. Вот его дословный ответ на вопрос корреспондента "ЗР" о благотворительном концерте.

- На сегодняшний день мы попали в сети неких мошенников. Людей, которые не выполнили основные обязательства перед коллективом "Хор Турецкого", скажем так. И коллектив был вынужден принимать решение - улететь или дать выступление. Учитывая, что концерт поддерживает компания Дальсвязь, что мошенниками, то есть организаторами концерта, основная сумма денег была снята с кассы (это мы выяснили), благодаря администрации зала, мы приняли решение арестовать кассу и дать концерт сегодня. Но на сегодня этот концерт полностью не оплачен. Сейчас у нас нет денег. Видимо, будет заведено уголовное дело.

Между тем у компании "Переход" свое видение ситуации.

Как рассказала "ЗР" ее директор Татьяна БУДИНСКАЯ, первый концерт "Хора Турецкого" во Владивостоке, запланированный на 10 ноября, был отменен из-за плохой продажи билетов. (Цена билетов "плавала" от 1000 до 3500 рублей. - Прим.авт.)

- Перед Владивостоком "Хор Турецкого" выступал в Хабаровске, и там все прошло хорошо. Сложно сказать, почему артисты не собрали зал во Владивостоке. Может быть, повлиял кризис. Но в воскресенье, за день до приезда к вам, на первый концерт не продали 5б6 билетов. А на второй не продали 464 билета. Итого на два концерта не продано 1030 мест. Притом, что в зале всего 1100 мест. А гонорар "Хора Турецкого" - огромная сумма, 40 тысяч евро за концерт! В рублях это 2 миллиона 880 тысяч.

(В 2007 году гонорар Хора Турецкого" составлял 30 тысяч долларов за концерт. - Прим.авт.) К тому же райдер у них очень сложный. Но мы старались выполнить все их требования. Это очень большая расходная часть. Только трансферт Самара-Москва-Хабаровск-Владивосток-Москва нам обошелся в один миллион двести тысяч рублей. Нам пришлось оплатить перелет из Москвы в Хабаровск, а потом во Владивосток дочери Михаила Турецкого и ее тренера, а также их проживание в гостинице, что не было оговорено райдером. Поэтому отменять концерты было уже поздно. Это было бы непорядочно по отношению к зрителям.

На самый тяжелый вопрос, будет ли компания "Переход" платить гонорар артистам за несостоявшийся концерт, госпожа Будинская ответила прямолинейно:

- У меня нотариально заверенный договор с коллективом, который я обязана буду выполнить!

Иными словами, "Хор Турецкого" свои 80 тысяч евро получит как пить дать. Пусть даже через суд. Поэтому, заявляя о "благотворительном" концерте, господин Волков, мягко говоря, лукавит. Вспомните его слова об "арестованной" кассе. Кроме того, генеральным спонсором концертов "Хора Турецкого" во Владивостоке выступила компания Дальсвязь, которая напрямую вела переговоры с менеджментом коллектива, поэтому условия их контракта неизвестны. И если бы "Хор Турецкого" отказался петь, то ему пришлось бы вернуть спонсорам деньги плюс неустойку.

Судя по всему, "ЗР" еще вернется к этой истории.

Что же до концерта, то "Хор Турецкого" был, как всегда, на высоте. Но, как говорят многие зрители, звук был плохой, "будто динамики закрыли матрацами". И еще в зале возникали стычки среди публики: на некоторые места билеты оказались сдвоенными, из-за чего некоторым зрителям, купившим билеты по две-три с половиной тысячи, пришлось сидеть на приставных стульях. Впрочем, это уже мелочи. В сравнении с в 80 тысячами евро.