Фотограф против чиновников

1,5 млн руб. пытается через суд взыскать с Ольгинской районной администрации известный приморский фотограф из п. Кавалерово Андрей ЕФИМОВ.

Суть конфликта - незаконное использование фотографий. Это первый случай в судебной практике приморского севера, когда автор судится с администрацией муниципального образования из-за нарушения авторских прав.

Летом 2004 г. по просьбе Ольгинской райадминистрации два кавалеровских фотографа - Андрей Ефимов и Сергей ДРУЖКОВ - сделали серию снимков в разных местах Ольгинского района. Снимали природу в районе реки Милоградовка, на побережье залива Владимира. Администрация намерена развивать туризм, вот и решила обзавестись фотографиями живописных мест района. Начали фотографы работать при мэре Анатолии БОРОДУЛИНЕ, продолжили уже при Петре ДИЮКЕ. Но непосредственно общались с первым замом (теперь уже бывшим) Дмитрием КОНДРАШОВЫМ. Когда закончили работу, часть образцов в виде сжатых файлов передали в райадминистрацию в сентябре 2004 г. Ефимов передал 230 файлов.

Досье Андрею Ефимову 45 лет. Фотографией занимается более 30 лет. Единственный из приморских фотографов, кто дважды - в 2003 и 2004 г. - участвовал в самом престижном международном конкурсе фотожурналистов в Голландии Would Press Foto, проходящем ежегодно под патронажем принца Герхарда. Ефимов - участник московских конкурсов "Интерфото", краевых и региональных, международных фотовыставок и конкурсов. Его работы отмечались различными наградами. Андрей Ефимов - член кавалеровского фотоклуба "Таежный" Тихоокеанского союза фотохудожников.

"Кондрашов нам сказал: денег нет, оплатить работу не можем, - рассказывает Андрей Ефимов.- На том все и заглохло. Но впоследствии оказалось, что качество даже сжатых снимков настолько высокое, что эти файлы можно превращать в полноценные изображения и печатать с них фотографии, использовать в полиграфии. С 2005 г. райадминистрация начала использовать эти файлы. Фотографии печатали и дарили их. Стали распространять снимки в цифровом виде: на многих компьютерах у жителей Ольгинского района есть заставки с моими фотографиями. Один диск с фотоснимками оказался у кавалеровского предпринимателя Николая РЕПНИЦКОГО - он взял его у начальника ольгинского БТИ. То есть фотографии распространялись по району и на дисках. Я лично видел и заснял свою фотографию в рамочке в Ольгинском музее. После того как я поднял шум, этот снимок из музея исчез: работники музея сказали, что якобы не помнят, кто подарил фотографию и куда она после делась… Я долго терпел. Но когда в 2006 г. был выпущен краеведческий альманах "Ольгинское взморье" с использованием 8 моих фотографий без указания автора, мое терпение лопнуло. Впервые я увидел этот альманах в конце прошлого года. Он выпущен тиражом 1000 экземпляров, издан по заказу Ольгинской райадминистрации совместно с Обществом изучения Амурского края, подписан в печать 27 июня 2006 г. Автор снимков не указан, договор со мной не подписывался, гонорар не выплачивался…".

В декабре прошлого года Андрей Ефимов направил в администрацию Ольгинского района письмо-претензию, где предупредил: или вы выплачиваете мне компенсацию за нарушение авторских прав и незаконное использование снимков в размере 150 тыс. руб., или я подаю на вас в суд. "По закону о нарушении авторских прав я могу потребовать от виновных от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. А если автору нанесен ущерб на сумму свыше 50 тыс. руб., может наступить даже уголовная ответственность, - продолжает Ефимов.- Но я не настолько кровожаден. Неделю назад я подал в ольгинский суд иск о нарушении авторских прав к администрации Ольгинского района с требованием заплатить мне компенсацию в размере 1,5 млн руб. Предварительное заседание состоялось 11 ноября этого года. Я выступил и изложил свою позицию. Следующее заседание назначено на 25 ноября".

На письмо Ефимова из райадминистрации ответили, что, мол, альманах - издание некоммерческое, предназначено в основном для студентов. Но альманах продается в торговых точках, и покупают его не одни студенты. К тому же это не так уж важно, считает Ефимов: коммерческое издание или нет, но закон об авторском праве нарушен. Прежде чем обратиться в районный суд, фотограф еще раз пришел в райадминистрацию, объяснил ситуацию зам. главы района Людмиле АФОНИНОЙ. Предложил решить проблему мирным путем: заплатить ему 200 тыс. руб. компенсации за нарушение авторских прав и незаконное использование фоторабот (сумму по сравнению с указанной в письме-претензии несколько увеличил: Ефимову пришлось не раз за свой счет ездить в Ольгинский район). Ефимову ответили: мы ваши фотографии не печатали, в электронном виде не распространяли, кто это делает, не знаем. Денег у нас нет, можем предложить в двукратном размере оплатить лишь 8 снимков в альманахе. Ефимова это не устроило: фотограф убежден, что нарушены его права как автора. Дальше ему предложили: давайте мы в районной газете напишем, что автор фоторабот - вы. "А вы что, к каждому экземпляру альманаха будете эту газету прикладывать?", - поинтересовался Андрей. Несмотря на извинения со стороны администрации, он все-таки обратился в суд Ольгинского района с иском к райадминистрации.

Прецеденты обращений авторов в судебные инстанции в Приморье есть: Андрея Ефимова вдохновил пример владивостокца Алексея ТЮРИНА, который в 2002 г. выиграл суд у ВОО МЦПВ "Варяг". Суд Ленинского района Владивостока решил, что виновная сторона за однократное нарушение авторских прав - публикацию одной фотографии в буклете "Туризм для всех" - должна выплатить автору 1,5 млн руб. плюс заплатить штраф в 1,5 млн руб. в пользу государства и оплатить судебные издержки.

"Я все еще надеюсь, что администрация Ольгинского района образумится и пойдет на уступки,- подытожил Андрей Ефимов. - Меня не первого "кидают" из творческой братии. Хочу доказать, что за свои авторские права можно и нужно бороться".