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Танго на перекрестке страстей
Аргентинское танго переживает сегодня свое второе рождение не только у себя на родине, а также в Европе, Америке, Австралии и даже в Азии. Не отстает от этого всемирного "тангодвижения" и Приморье - с 20 по 25 ноября во Владивостоке пройдет Второй международный фестиваль "ТангоПерекресток-2008".
Напомним, что аргентинское танго на Дальний Восток привезли Жанна САВЕНКО и Сергей БЕЛОКОПЫТОВ, открыв несколько лет назад во Владивостоке первый в регионе клуб "ТангоПерекресток", тем самым пробудив интерес к этому экстравагантному танцу. Число поклонников аргентинского танго росло столь стремительно, что в прошлом году клуб организовал первый в Азиатско-Тихоокеанском регионе фестиваль аргентинского танго. Фестиваль прошел настолько успешно, что решено было проводить его ежегодно.
"Родившись в Аргентине, танго давно завоевало почти весь мир, - рассказывает Жанна Савенко. - Танго играют, танго танцуют, танго поют, танго рисуют. В Санкт-Петербурге и Москве ежегодные фестивали аргентинского танго стали традиционными и очень популярными праздниками. Фестивальные мероприятия собирают огромную аудиторию не только в концертных залах, но и на открытых площадках города. Светские вечера танго вошли в моду среди самых влиятельных людей Москвы и Санкт-Петербурга. Вот и владивостокская публика с большим энтузиазмом поддержала наше начинание, и в прошлом году фестивальные залы были заполнены до отказа. Программу второго фестиваля мы сделали еще более разнообразной. И, надеемся, она не разочарует поклонников аргентинского танго".
Программа Второго международного фестиваля аргентинского танго действительно более чем насыщена. 20-23 ноября кинотеатр "Океан" примет всех желающих на программу "Танго в кино". 22-23 ноября в клубе "ТангоПерекресток" открытые уроки для всех желающих проведут одни из лучших тангеро Европы Ласло БУДАЙ и Мария ГЛОТЦ (Будапешт-Буэнос-Айрес), а вечером 23 ноября поклонников танго клуб приглашает на милонгу с участием звезд аргентинского танго. Причем для участия в этих мероприятиях наличие танцевальной подготовки не обязательно. Ведь аргентинское танго - это импровизация.
А завершится фестиваль трогательным танцевальным спектаклем, который состоится 25 ноября на сцене театра им.М.Горького. В нем примут участие как приглашенные звезды с мировыми именами, так и солисты клуба "ТангоПерекресток".
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