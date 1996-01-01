Площадь Арсеньева "захватят" герои мультфильмов

Каждый Новый год центральная площадь Арсеньева превращается в сказочный уголок. Жители и гости города любуются красавицей-елкой и ледовыми фигурами, которые изображают лесных обитателей или героев сказок.

В этом году администрация города вновь объявила конкурс ледовых фигур: соответствующее распоряжение подписал глава городского округа. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Тема - "Мой любимый герой мультфильма". Конкурс будет проходить с 25 по 29 декабря. А его итоги будут подведены 29 декабря, накануне Нового года. При подведении итогов будут учитываться соответствие тематике, полное раскрытие темы, смелость в решении композиции. Победители будут награждены денежными призами и грамотами.