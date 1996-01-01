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Приморье Православное
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится открытие фотовыставки "Православное Приморье", посвященной 110-летию Владивостокской епархии Русской Православной Церкви.
На выставке будут представлены уникальные фотографии из истории Владивостокской епархии из фондов музея, работы известных фотографов - Ю.К. ЛУГАНСКОГО, А. И. МАСЛЯНКО, Ю.Е. ШУБИНА, И. ГРАБОВЕНКО, В. САЯПИНА, И. КРАВЦА, а также документы и символика из истории духовного образования. Выставка продлится до 8 декабря.
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