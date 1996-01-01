Москва советует театралам "не спать"

В Хабаровске прошел Дальневосточный театральный форум - третий в России и первый из семи запланированных в каждом федеральном округе страны. За право его проведения боролись Владивосток и Хабаровск, победила столица ДВФО. Мероприятие прошло при полном аншлаге: вместо запланированных 250 гостей его посетили 400 деятелей и ценителей искусства.

Форум был организован Союзом театральных деятелей РФ, федеральным и краевым министерствами культуры. Его участниками стали представители 30 дальневосточных театров, руководители Союза театральных деятелей РФ, педагоги и ректоры театральных вузов, студенты и поклонники театрального искусства. Девиз мероприятия - "Театр - время перемен".

Несмотря на задержку авиарейса с театральной элитой - делегацией из 40 человек во главе с председателем союза театральных деятелей, народным артистом РФ Александром КАЛЯГИНЫМ, церемония торжественного открытия состоялась точно в срок. После выступлений зам. председателя Правительства Хабаровского края Олега ЛЕХОВИЦЕРА и министра культуры края Александра ФЕДОСОВА слово взял Александр Калягин: "Я не буду говорить о том, что уже набило оскомину: об ответственности государства за культуру и личной ответственности каждого художника, о телевидении, зомбирующем массы и своими сериалами губящем актерские таланты, об активизации процесса деградации культуры, а значит, человека, о низких зарплатах в сфере культуры и дичайшем напряжении, сложившемся в ее сфере. Мы будем говорить о проблемах театральной жизни Дальнего Востока".

Целями форума было привлечение внимания региональных властей к состоянию театральной культуры и помощь в решении конкретных проблем конкретных театров. Александр Калягин подчеркнул, что на Дальнем Востоке существует определенная инертность: "Почему ни разу ни одно письмо с Дальнего Востока с просьбой принять на учебу режиссера на мой стол не попадало? Из Сибири, например, приходят. Деньги на это мы найдем, это не проблема. Так что не спите, делайте заявки". Финал калягинского выступления был очень эмоциональным: "Неужели местные власти лишены амбиций иметь репутацию просвещенных руководителей?! Это же просто стыдно! - на всем Дальнем Востоке нет ни одного Дома актера! Я призываю департаменты и министерства культуры, а также губернаторов решить эту проблему!".

В рамках форума прошли три выставки. Первая из них - "Мейерхольд. Пространство любви" - экспонировалась в Дальневосточном художественном музее и знакомила с редкими материалами и фотодокументами, воссоздающими жизнь и творчество выдающегося мастера режиссуры Всеволода Мейерхольда.

Другая - "100 кукол мира" - представляла экспонаты из 33 стран и четырех частей света. Самый старый датирован 1928 годом, новый - 2005-м. Самыми же узнаваемыми оказались любимая кукла Сергея ОБРАЗЦОВА "Тяпа", с которой он выступал в сольной концертной программе и "Конферансье" из спектакля "Необыкновенный концерт".

Третья выставка - "Зеленая кошка 5+", разместившаяся в картинной галерее имени ФЕДОТОВА, - демонстрировала произведения театральных художников Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Ее организаторы поставили цель ликвидировать географическую разобщенность российских сценографов и преодолеть внутрирегиональную разрозненность. Любопытные, а порой и одиозные плоды творчества художников вызвали сильное впечатление у посетителей.

За шесть дней, что длился форум, в его рамках активно работали 16 секций по различным направлениям, прошли многочисленные семинары, мастер-классы, совещания и дискуссии. Также было принято решение, что по заявкам дальневосточных театров каждый год к ним будут приезжать преподаватели московских вузов - читать лекции и проводить мастер-классы. В ходе встречи с Виктором ИШАЕВЫМ Александр Калягин заявил о готовности предоставить московские сцены хабаровским театрам и организовать на Дальнем Востоке гастроли театра "Et Cetera", художественным руководителем которого он является.

Словом, у дальневосточных театров появится возможность гастролировать по стране и на московских подмостках, а у актеров и режиссеров - перенимать опыт именитых столичных педагогов.