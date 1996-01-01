Если "звезды" "пролетают"

Владивосток избалован гастролерами. Если судить по рекламе в СМИ и пестрым афишам, то едва ли не каждый день в театре им М.Горького антрепризы, а в зале Fesco Hall, в краевой филармонии и в Пушкинском театре, на сцене театра "Андеграунд" и на манеже цирка поют и пляшут "звезды" отечественной и зарубежной эстрады.

По старой памяти

15 октября во Владивостокском цирке прошел концерт с участием поблекших "звезд" российских дискотек 80-х и 90-х годов прошлого столетия: Ромы Жукова, групп "Фристайл", "Сладкий сон" и германского дуэта Bad Boys Blue. Пресса, заманивая публику, расписывала предстоящее шоу как "Главную вечеринку года". Вечеринка состоялась, но "бомба" не взорвалась: зал на 2200 мест был заполнен наполовину.

Как рассказал "ЗР" промоутер из Хабаровска Алексей РЯЗАНЦЕВ, один из устроителей "супер-вечеринки", концерт не окупился: - Я понес убытки. Зрители покупали только самые недорогие билеты. Поэтому сумма сбора покрыла примерно треть наших расходов. А мы рассчитывали на гораздо большее. Зря мы делали концерт в среду! (Цена билетов была от 600 до 2500 рублей. - Прим. авт.)

Настроение у Алексея было "в миноре". Анализируя финансовый "пролет", он признался, что не считает тому причиной недостаточное количество рекламы. По его оценке, "рекламы было не меньше, чем в других городах".

Между тем, представитель московского концертного агентства Ольга ПОТАПОВА, доставившая артистов на Дальний Восток, с партнером не согласна. Она считает, что на рекламу не надо было скупиться, и тогда эффект от шоу было бы иной.

- Мы откатали "вечеринку" почти по всей стране. И везде аншлаги. А здесь еле-еле набралось ползала. Я во Владивостоке впервые, но вижу, что ваш город тяжелый для шоу-бизнеса, - такой вывод сделала москвичка.

В начале декабря 2002 года Bad Boys Blue уже приезжали во Владивосток вместе с певицей C.C.Catch и группой Ottawan на "международный" фестиваль "Дискотека-80-х". Билеты на эту "солянку" разлетелись по 2550 рублей. Но, ни в ДКМ, ни в клубе "Доберман", "плохие голубые парни" так и не спели. История эта таинственная. После шоу его организатор, руководитель компании Best music Дмитрий ЗАЛЕВСКИЙ исчез вместе с гонораром ВВВ - по слухам, $8000.

В этом году многие жители Владивостока не поверили, что Bad Boys Blue вернутся после скандала. Был даже слух, что "царь не настоящий". И билеты на "Главную вечеринку года" не "пошли". По словам Ольги Потаповой, устроители "Дискотеки 80-х" хотели показать ВВВ до концерта по ТВ. Но не смогли договориться ни с одним местным телеканалом.

На поролон не клюем

Владивосток для шоу-бизнеса действительно город специфический. Здесь может "не прокатить" то, что в других регионах принимают на "ура". И наоборот. Как показывает опыт, "опальному" гастролеру во Владивостоке не помогут ни прямые эфиры на радио, ни пафосные ярлыки: "легендарный", "живая легенда" или "юбилейный тур".

Так это случилось 13 октября 2006 года с московской группой "Непара", чей хит "Другая семья" тогда гоняли, пожалуй, все радиостанции страны, а одноименный клип - все телеканалы. Между тем, столица Приморья встретила "Непару" прохладно. Во всех смыслах. Билеты на дуэт не разошлись, и концерт перенесли из уютного зала Fesco Hall на площадь Борцов за власть Советов. Хотя, по словам Саши ШОУА и Вики ТАЛЫШИНСКОЙ, Южно-Сахалинск, где они пели день назад, "стоял от них на ушах".

Аналогичный конфуз произошел в этом году и с Гленном ХЬЮЗОМ, экс-басистом и вокалистом Deep Purple. На его концерте, состоявшемся 11 октября 2008 года, зал на тысячу мест был заполнен лишь наполовину. Хотя 23 февраля 2007 года в этом же зале на выступлении Хьюза был аншлаг.

Гленн - отличный музыкант и вокалист, не зря пресса величает его "голосом рока". Но для отечественных меломанов он, прежде всего, один из рекрутов "Темно-лиловых" третьего созыва. И в России его сольное творчество мало кому известно. По мнению "ЗР", именно в этом причина "неприятия" Владивостоком "голоса рока" в этом году. Несмотря, кстати, на изобилие красочных баннеров, прямой эфир на радио VBC и относительно недорогие билеты, от 800 до 3500 руб.

Что касается рекламы, то по словам Екатерины РОШКОВСКОЙ, одного из организаторов концерта Гленна Хьюза в Приморье, "реклама на телевидении роли не играет".

- Достаточно один раз увидеть афишу артиста, на которого ты хочешь пойти, и этого достаточно. Реклама на ТВ - это бесполезно вложенные деньги, - считает госпожа Рошковская.

Нелюбимый Филя

…Если покопаться в истории местного шоу-бизнеса, то в наших краях титул "самого невоспринимаемого гастролера" заслужил… Филипп КИРКОРОВ. Трудно сказать почему, но Владивосток невзлюбил Филиппа Бедросовича. Однажды кассирам театра им. М. Горького пришлось даже раздавать на улице Светланской билеты на его шоу бесплатно, чтобы заполнить зал. Концерт был на грани срыва! И тогда в театр пригнали матросов Тихоокеанского флота...

Не повезло во Владивостоке и группе "Арабески". Концерт, запланированный на 15 августа 2008 года в Fesco Hall, "слетел". Не спасли "девичье" трио с 30-летним стажем ни былая слава, ни реклама, скромно умалчивающая, что звезда "Арабесок" курносая Сандра ЛАУЭР ушла из группы еще в 1984 году, и что от первого состава осталась только Микаэла РОУЗ.

Иными словами, владивостокчане не повелись на "поролон", очевидно, вспоминая концерты Smokie без Криса НОРМАНА (26.01.2003), Sweet без ныне покойного Брайана КОННОЛЛИ (05.10.2005) и Slade без Нодди ХОЛДЕРА (10.02.2006). Где и песни были знакомы, и звук был хорош, и драйв присутствовал, но… это были не оригинальные и за гораздо меньшие деньги.

Кстати, ни одному промоутеру не придет в голову организовать гастроли "Машины времени" без Андрея МАКАРЕВИЧА, "Аквариума" без БГ, "Пикника" без Эдмунда ШКЛЯРСКОГО... Сами догадайтесь почему.