Молодежь поделилась на белых и черных

Организаторы игры "Живые шахматы" Сергей и Елена, вдохновленные книгой "Гарри Поттер", решили повторить описанную в произведении игру в шахматы, где вместо фигур по большому полю передвигались живые люди. Бетонные блоки сооружения на пляже близ маяка на Токоревской кошке идеально подошли на роль клеток шахматной доски.

Так появилось новое увлечение владивостокской молодежи, а в прошедшие выходные прошел очередной тур игры. На инсценированном поле боя собрались как люди-фигуры, так и их друзья-болельщики.

Разделившись на команды, назначив роли при помощи игральных кубиков, и заняв каждый свои позиции начали игру. В итоге долгого сражения победили черные фигуры, но между людьми, конечно же, была признана ничья.

Ну и как же без продолжения, в котором всё фигуры, объединившись, поздравляли организатора с днём рождения, которое выпало именно на день игры.

Как рассказал корреспонденту "ЗР" виновник торжества Сергей, на мой взгляд, второй тур игры прошел ещё более активно и интересно, чем первый, ведь многие из участников события были в прошлый раз и очень хорошо знакомы с правилами и особенностями "живых" шахмат, и поэтому новичкам было легко понять, в чем всё-таки суть, увидев всё на примере фигур, оказавшихся на соседней позиции.

Игра ещё находится на стадии зарождения, но уже сейчас планируется ежемесячный фестиваль. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к "Живым щахматам" на очердной тур.