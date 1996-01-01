Берега поэзии

Международный поэтический фестиваль "Берега" прошел в рамках всероссийской просветительской акции "Литературный экспресс Москва - Владивосток", инициированной федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям России.

Необычный поезд отправился из Москвы к берегам Тихого океана почти месяц назад и проехал шестнадцать регионов России. Маршрут "Литературного экспресса" был разделен на четыре этапа. Последний - дальневосточный - от Читы до Владивостока. Всего в литературном экспрессе прокатились около 40 известных и молодых писателей, поэтов, и публицистов страны.

В самом фестивале во Владивостоке принимали участие литераторы России, Украины, дальневосточные барды и поэты, а также русские эмигранты из США и Японии. Среди знаменитых участников фестиваля можно особо выделить таких писателей и литературных критиков, как Виктор ЕРОФЕЕВ, Анна БАРСЕНЕВА, Игорь ВОЛГИН, Алексей ВАРЛАМОВ, Владимир СОТНИКОВ, поэты Бахыт КЕНЖЕЕВ, Александр КАБАНОВ и многие другие.

В рамках фестиваля участники акции "Литературный экспресс" встречались с поклонниками современной русской литературы и поэзии Владивостока и Уссурийска. Так, на встречу со студентами ВГУЭСа пришли академик РАЕН, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, основатель "Фонда Достоевского" Игорь Волгин, поэт Бахыт Кенжеев, писатель и журналист Петр АЛЕШКОВСКИЙ, поэт Александр Кабанов.

По словам академика, мы можем изучать историю нашей страны, но никогда ее не познаем полностью, если не будем читать ПУШКИНА, ТОЛСТОГО, ДОСТОЕВСКОГО. "К примеру, если бы Татьяна вышла замуж за ОНЕГИНА, мы бы примкнули к европейской цивилизации", - заметил Игорь Волгин. Кстати, во время фестиваля Бахыт Кенжеев читал свои стихи по сборнику, только вышедшему из типографии Владивостока.

Кроме того, в рамках фестиваля в библиотеках, выставочных залах и музеях краевого центра проходили круглые столы, во время которых деятели культуры и искусства, а также приморские студенты горячо обсуждали творчество современных известных писателей и поэтов, а также тенденции развития современной национальной литературы. Поучительными для молодых приморских поэтов и писателей стали "мастер-классы", проведенные гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

На прощанье, делясь впечатлениями от фестиваля, писатель и журналист Петр Алешковский хорошо отозвался о Владивостоке: - Я не в первый раз во Владивостоке. И мне нравится ваш город - он не производит впечатления провинциального и депрессивного, напротив - сразу видно, что здесь есть энергия, богатство... Может, конечно, не у всех оно есть, но в целом чувствуется потенциал. В том числе культурный".