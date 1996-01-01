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В Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева состоится презентация уникального российского-американского проекта: выставки-книги "Элеонора Прей. Письма из Владивостока"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Гости и жители города совершенно по-новому откроют для себя некоторые страницы истории Владивостока с июня 1894 г. по 26 октября 1930 г. - именно столько прожила в городе Элеонора ПРЕЙ, супруга менеджера "Американского магазина Смита". В течение 36 лет Элеонора написала более двух тысяч писем и сделала сотни снимков, которые стали основой книги профессора из США Биргитты ИНГЕМАНСОН, а также музейной экспозиции, созданной при содействии Генерального консульства США в г. Владивостоке.

- Это мероприятие проходит в рамках проекта метакультурного регионостроительства "Берега памяти" и уникально с самых разных точек зрения, - говорит Бриджет ГЁРСТЕН, консул по вопросам культуры печати и образования Генконсульства США. - Уникален материал. Уникален состав участников проекта: помимо музея Арсеньева и издательства "Рубеж", в нем оказались задействованы самые разные организации и люди - от театра Горького и дизайнера моды Александра ВАСИЛЬЕВА, до университетов и исследовательских центров России и США. Впрочем, более всего уникальна история создания книги.

- Где-то в середине 1990-х меня попросили передать письмо из России совершенно неизвестной мне американке, живущей во Флориде, - рассказывает профессор Биргитта Ингемансон. - Получив письмо, эта американка позвонила мне, и мы проговорили несколько часов… о Владивостоке! Я влюблена в этот город с того момента, когда впервые побывала здесь по программе университетского обмена в 1990 году. А эта женщина, Патриция СИЛЬВЕР, рассказала мне, что ее бабушка, Элеонора Прей, прожила во Владивостоке 36 лет. Почти каждый день миссис Прей писала письма своим родственникам и друзьям. Кроме всего прочего, она обожала фотографировать. И очень многое из этого наследия чудесным образом сохранилось!

В течение нескольких лет Патриция Сильвер разбирала письма и снимки, компоновала их по датам и темам, после чего Биргитта Ингемансон набирала тексты в компьютер. Несмотря на то что Элеонора Прей датировала все свои письма и указывала место их написания, многие страницы приходилось собирать из мелких кусочков, сравнивая цвет чернил, качество и состав бумаги. Постепенно из мозаики впечатлений американки викторианской эпохи начал вырисовываться силуэт уникальной книги о Владивостоке...

- Эта книга не имеет аналогов, - говорит Александр КОЛЕСОВ, директор издательства "Рубеж", опубликовавшего совместно с музеем Арсеньева русскоязычный вариант книги. - Письма, написанные в стиле дневника, проиллюстрированные снимками, по сути дела создают повседневную историю города.

- Мне стало понятно, что этот проект больше, чем просто книга, едва я только познакомился с материалами, предоставленными профессором Ингемансон, - рассказывает Владимир СОКОЛОВ, директор музея Арсеньева. - Элеонора Прей знала практически всех членов многочисленной прослойки иностранных коммерсантов и была в самой гуще международной жизни Владивостока. Однако ее летопись ценна не только уникальными фактами, но и трогательным личным и очень эмоциональным фоном межкультурных контактов. Элеонора Прей любила Владивосток, город, в который она приехала совсем юной леди и вынуждена была покинуть пожилой женщиной.

Открытие необычной выставки, своеобразного "театра текста", будет плавно переходить в презентацию совместной книги музея Арсеньева и издательства "Рубеж" с участием самой Биргитты Ингемансон.

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