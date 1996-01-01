Encounter во Владивостоке

Что может предложить ночной город в качестве развлечений, ни для кого не секрет. Но что делать, если слова "клуб", "сауна", "бар", "бильярд" порядком поднадоели и уже не вызывают особого восторга? На помощь беззаботным горожанам приходят EN-игры.

Encounter (сокращённо "EN") переводится как "случайная встреча", "неожиданное столкновение", "схватка". Первая игра состоялась в Минске, в полночь 7 октября 2001 года. Иван МАСЛЮКОВ, создатель проекта, провел ее на сервере молодежной белорусской газеты "Знамя Юности": из семи предложенных заданий последнее необходимо было выполнить в реальности. Несколько участников оторвались от мониторов, сели в машины и поехали навстречу неизвестному. Эти люди стали первыми, кто протоптал дорожку в новый мир ночных экстремальных игр.

Стиль жизни

Игры - облегченный вариант жизни, они были всегда, просто качественно изменились со временем. Играть и создавать игры можно практически в любом месте и на любом материале. Не говоря уже о том, что играть позволительно в любом возрасте. Современный город - это "доска" для EN-игр, фигурами которых являются не только тинэйджеры, но и взрослые солидные люди.

В сущности, участников можно назвать экстремалами, ведь постоянно находиться на пределе дозволенного обычный человек не сможет. Если парень с фобией высоты забирается на телевизионную вышку, а девушка, ненавидящая пауков, в ходе игры "считывает" необходимый код с лап тарантула, то это экстрим для них. В ходе игры люди совершают такие поступки, на которые они не способны в повседневной жизни. Чтобы проверить себя, узнать грани своих возможностей, нужно переступить через них.

Но игры не были бы так популярны, если бы адреналин был их единственной составляющей. К примеру, если играешь в игру, созданную по мотивам "Мастера и Маргариты", ее невозможно пройти, не прочитав роман. Одержать победу не так-то просто. Интерактивные городские забавы требуют от участников умственных и физических усилий, психологического напряжения и финансовых затрат.

Владивосток - большое поле

В ноябре 2006 года играть, наконец, начали и во Владивостоке. На сегодняшний день международная сеть активных городских игр включает в себя 1,5 тыс. жителей приморской столицы, постоянно играют около 200 человек.

- Все начиналось с того, что у нас состоялась первая одиночная игра, заявки на которую сделали 5 участников, - рассказывает Виталий ГАЛАНДЗОВСКИЙ, координатор проекта во Владивостоке. - Правда, играли только двое. С этим человеком мы поддерживаем связь до сих пор, он занимается экспериментальным доменом, а я - главным. В апреле будет вот уже 3 года, как проект появился во Владивостоке. В конце осени число играющих растет, по субботам будут играть около 400 человек. На самом деле, несмотря на то что ребята ищут неизвестно что, неизвестно где в ночном городе, опасность минимальна. Рядом всегда находятся люди, готовые прийти на помощь. Иногда возникают проблемы с так называемыми "гопниками", иногда с милицией, но все они разрешаются в течение 15-20 минут. Тот факт, что за всю историю проекта не было ни одного перелома или даже сильного ушиба, говорит сам за себя. В анонсе всегда указывается степень риска, так что участники сами решают, стоит им играть или нет. Что касается перспектив развития, то мы собираемся развивать Encounter в Уссурийске, Артеме и Находке.

Игра по вкусу

"Схватка". Самая популярная игра, во Владивостоке их провели уже больше 100. Суть игры заключается в том, что штаб команды получает задания на сайте, а полевые участники выполняют захватывающие миссии в реальном мире. Цель каждой миссии - найти код. Он может быть написан где угодно: на крыше заброшенного здания, в канализационном люке, на вершине телевизионной вышки или на лбу у агента в ночном клубе. Для того чтобы узнать, где именно находится агент, при каких условиях он скажет ключевое слово, нужно разгадать зашифрованное задание.

К примеру, недавно участники проходили миссию "Агент любит лук", для которой им пришлось бродить по улице и спрашивать прохожих, любят ли они лук. Удивленные пешеходы разбегались от них в разные стороны и совершенно не собирались отвечать на глупый вопрос. Лишь позже ребята догадались: ходили по улице и грызли настоящую луковицу. Только после этого агент отдал им код. Как правило, зона покрытия игры - весь город. Есть одноэкипажные игры, т.е. в нее может играть одна машина, а есть многоэкипажные - играет около 40 машин (впрочем, количество участников не ограничено).

Если люди неадекватно ведут себя или жестко нарушили правила, то их отправляют в "черный список" или в "ссылку в Сибирь", правда, если тебя "сослали", играть больше не сможешь. Во время игры координатор не обязательно должен находиться дома за компьютером, им может быть любой игрок из полевого экипажа, получая задания на мобильный телефон (каждый домен игры имеет wap-версию, то есть можно полноценно играть через мобильник). Побеждает команда, быстрее всех выполнившая все миссии. Обычная игра длится 6-10 часов, но иногда проводятся экспериментальные игры. Примером может служить игра "Мужское счастье". Задание - добраться до о. Коврижка. В реальности куча людей бежала по льду, при этом за собой тащили груду вещей, которые должны были собрать "в поле". Суть в том, что победитель в итоге добирается до места и живет в изобилии. Его там накормят, напоят, развлекут - в общем, он счастлив на этом острове.

"Кэшинг". Кладоискателями в детстве хотели стать многие. Возможность осуществить эту мечту дает "Кэшинг". Игроки получают координаты кладов, которые скрыты или закопаны на территории города или даже области. Каждый клад - пластиковый контейнер с написанным на днище кодом. Внутри контейнера могут находиться призы от организатора либо сувениры, оставленные другими командами, которые уже находили этот тайник. По желанию участник может забрать находящиеся в тайнике сувениры и вещи или положить в тайник что-нибудь от себя.

"Фотоэкстрим". Требуется сделать несколько (5-10) постановочных снимков по строго заданным условиям. Каждое задание сводится к искусственному созданию какой-либо экстремальной, нестандартной, очень весёлой или просто выходящей за рамки приличия ситуации, которую необходимо зафиксировать фотографией. Здесь самое сложное придумать, "КАК" и "ГДЕ" сделать кадр, в то время как, "ЧТО" должно быть изображено на кадре, заранее определено авторами сценария.

Тебя могут заставить изобразить Анну Каренину. На рельсах. Голую. И твоя проблема, как ты будешь справляться с заданием. В результате получаются очень интересные снимки, которые потом оценивают и выкладывают на сайт.

"Мокрые войны". Одиночная игра для тех, кто не любит ночной экстрим. Вы являетесь одновременно и охотником, и жертвой. В самом начале игры вам выдают фото, ник и досье вашей жертвы, в течение игры вы должны найти и "замочить" этого человека из водяного пистолета. Не стоит забывать, что у вашего противника такой же "набор" на вас. Если вы оказались первым в этой схватке, поверженная жертва отдает вам свой "жизненный код", который вы вводите на сайте и получаете заказ на жертву вашего противника.

Таким образом, круг участников сужается и в конце остаются только два охотника - тогда они начинают охотиться друг на друга. Участник находится в постоянном напряжении: убегать, прятаться, пробираться окольными путями - таковы ваши действия на ближайшие сутки. Чтобы ввести преследователя в заблуждение, игрок имеет право маскироваться.

"Фотоохота". По сути, напоминает "Фотоэкстрим", главная цель - сделать удачную фотографию. Участникам даётся несколько заданий, как правило, от 7 до 10. Каждое задание сводится к короткой фразе или даже одному слову, исходя из которого нужно сделать снимок. Несмотря на то что главное в этой игре - идея для кадра, качество снимка тоже имеет значение. Из всех игр эта самая творческая, здесь фантазия и идеи участников проявляются на все 100 %, а время выполнения заданий не учитывается.

"Точка". Это игра для, тех кто влюблён в автомобиль и свой город. Для тех, кто обожает колесить на автомобиле по ночному городу до такой степени, что во время игры не хочет покидать его. При этом первоочередным признаком победителя является именно знание города, а не умение быстро водить автомобиль. Соблюдение всех правил ПДД является важнейшим и критическим требованием в игре. Значительная часть заданий связана с элементами дорожной разметки, знаками, дорожными развязками. Также постоянно шифруются названия каких-то заведений, сооружений, мест в городе.

Играя по жизни

- Наша команда одна из самых сильных во Владивостоке, - рассказывает Алексей, участник команды "За хлебушком", - самое интересное, что создали мы ее буквально за 4 часа до начала "Схватки". Думали, раз сыграем да разойдемся. Назвали соответственно - типа поиграть, как за хлебушком сходить. Тогда мы заняли 2 место и до сих пор держимся в тройке лидеров, скоро нашей команде исполнится 3 года. Обычно команда образовывается, играет какое-то время, потом или переименовывается, или распределяется, происходит притирка коллектива. У нас подобрался хороший состав, есть и начитанные, и экстремальные люди, эта смесь позволяет нам долго держаться. Я думаю, люди играют, потому что Encounter - самый действенный способ вырваться из трясины серых будней. За одну ночь я могу совершить безбашенный поступок, познакомиться с новыми людьми, побывать в тех местах, о которых раньше и не подозревал.

Кстати, можно не только играть, но и самим создавать игры. EN- игры делают тебя сильнее, смелее, ты развиваешься как личность. Бывает, едешь с игры часов в 6 утра, а возле клуба стоят какие-то пьяные, обдолбанные, в общем, никакие, парни и девушки. И тогда понимаешь: хоть грязный, уставший, голодный, но ты много где побывал, каких только поступков ни сделал, набрался новых впечатлений, в общем, ты - молодец! И вроде как стоишь уже выше всей этой жизни...

Что стоит ночь без сна

Безусловно, за развлечения нужно платить. Во Владивостоке средняя сумма взноса составляет 3-4 тыс. руб. с команды (10-15 чел.). Половина суммы складывается из затрат на оборудование, которое нужно закупить командам, костюмы, снаряжение и т. д. Половина же суммы идет в призовой фонд. Есть бесплатные игры, когда организаторы проводят эксперименты с форматом игры. Для новичков игры тоже бесплатные. Иногда проводятся благотворительные игры. Например, не так давно организаторы провели игру из четырех этапов, весь призовой фонд которой отдали на поддержку детского дома "Маяк".

В каждой игре участники проявляют себя, раскрывается их внутренний потенциал. Для них игра - это жизнь. Снять оковы предрассудков, решить неразрешаемые задачи, побывать там, где никогда не был, получить свой заряд адреналина - для них теперь нет невозможного.