www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Русский след в американской истории

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вы видели когда-нибудь икону, вышитую бисером? Такая возможность есть сегодня у посетителей арт-галереи "Портмэй" во Владивостоке, где открылась выставка фоторепродукций икон и других предметов, изготовленных представителями коренного населения Аляски и прилегающих островов. Все они несут отпечаток русской культуры и созданы под влиянием Русской Православной Церкви в XIX-XX веках.

В официальной церемонии открытия выставки "Православное наследие Аляски" приняли участие генеральный консул США во Владивостоке Томас АРМБРУСТЕР, консул США по вопросам культуры и печати Бриджит ГЕРСТЕН, и протоиерей Ростислав, настоятель храма Казанской Иконы Божьей Матери, директор арт-комплекса Portmay Ирина КРАВЧЕНКО.

Экспозиция была создана к 200-летию российско-американских дипломатических отношений в 2007 году и за прошедший год посетила многие города России. Ее основная миссия - напомнить россиянам о тех временах, когда российская и американская культура гармонично сосуществовали на Аляске и Алеутских островах. Тогда на Аляске существовала русская Православная Миссия, главной задачей которой являлось приобщение местных народов - алеутов и эскимосов - к христианской православной культуре.

Деятельность православных священников оставила глубокий след на этой земле. Они не только несли слово Божие, но и защищали туземцев от произвола торговцев пушниной, по мере возможности лечили их, учили грамоте. Один из святых Аляски Герман - русский священник, он был почитаем алеутами святым еще при жизни. Лик Германа на иконах Аляски - лучшее признание его трудов.

О русском наследии говорят и фамилии авторов работ: Хэлен СИМЕОНОФФ, Элеанор НАУМОФФ, Патрик ПЛЕТНИКОФФ. Материалы для экспозиции предоставлены Музеем Истории и искусств Анкориджа (Аляска) и Библиотекой Конгресса США.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru