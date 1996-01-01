Русский след в американской истории

Вы видели когда-нибудь икону, вышитую бисером? Такая возможность есть сегодня у посетителей арт-галереи "Портмэй" во Владивостоке, где открылась выставка фоторепродукций икон и других предметов, изготовленных представителями коренного населения Аляски и прилегающих островов. Все они несут отпечаток русской культуры и созданы под влиянием Русской Православной Церкви в XIX-XX веках.

В официальной церемонии открытия выставки "Православное наследие Аляски" приняли участие генеральный консул США во Владивостоке Томас АРМБРУСТЕР, консул США по вопросам культуры и печати Бриджит ГЕРСТЕН, и протоиерей Ростислав, настоятель храма Казанской Иконы Божьей Матери, директор арт-комплекса Portmay Ирина КРАВЧЕНКО.

Экспозиция была создана к 200-летию российско-американских дипломатических отношений в 2007 году и за прошедший год посетила многие города России. Ее основная миссия - напомнить россиянам о тех временах, когда российская и американская культура гармонично сосуществовали на Аляске и Алеутских островах. Тогда на Аляске существовала русская Православная Миссия, главной задачей которой являлось приобщение местных народов - алеутов и эскимосов - к христианской православной культуре.

Деятельность православных священников оставила глубокий след на этой земле. Они не только несли слово Божие, но и защищали туземцев от произвола торговцев пушниной, по мере возможности лечили их, учили грамоте. Один из святых Аляски Герман - русский священник, он был почитаем алеутами святым еще при жизни. Лик Германа на иконах Аляски - лучшее признание его трудов.

О русском наследии говорят и фамилии авторов работ: Хэлен СИМЕОНОФФ, Элеанор НАУМОФФ, Патрик ПЛЕТНИКОФФ. Материалы для экспозиции предоставлены Музеем Истории и искусств Анкориджа (Аляска) и Библиотекой Конгресса США.