Светопись моря

Тихоокеанский союз фотохудожников готовится удивить любителей фотоискусства новым альбомом и выставкой, посвященными морским просторам. О том, почему фотографы так любят море, "ДК" рассказал председатель Тихоокеанского союза фотохудожников Юрий ЛУГАНСКИЙ.

- Море для творческого человека -это философское объединяющее начало, его таинственность и непредсказуемость магнитом притягивает к себе взгляд настоящего художника. И в том, что у нас есть море, нам несказанно повезло. Столица Приморья Владивосток по праву считается одним из центров развития фотомаринистики в России. И это вполне объяснимо, ведь, люди, живущие у океана, становятся романтиками, а значит, более восприимчивы к творчеству.

Еще на заре развития фотографии, а Владивосток тогда был очень молодым городом, дальневосточный форпост России старались запечатлеть на фотопленке известные путешественники. Наше море во всей красе и необычности фотографировали первые фотографы - офицеры, ученые В.В. ЛАНИН, С.Б. ТУМАНОВ, С.О. МАКАРОВ, А.А. БУНГЕ, Э.В. ТОЛЬ, В.К. АРСЕНЬЕВ, Г.Я. СЕДОВ, Н.В. ПИНЕГИН, В.П. МАРГАРИТОВ и другие. В личных архивах моряков, музее фотографии Владивостока, в архивах Камчатского, Хабаровского, Приморского музеев хранятся удивительные творения первооткрывателей фотомаринистики. Эти работы по праву входят в золотой фонд дальневосточной фотографии. И в нашем новом фотоальбоме мы впервые публикуем некоторые из них.

Немало ярких фотографий на морскую тематику было сделано и в советское время. Многие местные фотографы целиком отдали себя фотомаринистике. Это Михаил ТКАЧЕНКО, Николай НАЗАРОВ, Виталий МЯСНИКОВ, Геннадий КРИВЕЛЬСКИЙ, Юрий МУРАВИН, Виктор МАРИКОВСКИЙ, Михаил РОДИН, Анатолий ПОЖИДАЕВ, Игорь ГУСЕВ, Владимир БАРАБАШ, Виталий АНЬКОВ, Валерий ТОКАРСКИЙ, Игорь СИМОНОВ и другие. Значительному развитию темы "Человек и море" способствовали моряки и фотолюбители Владивостока.

- Юрий Кириллович, когда увлечение морской фотографией в Приморье перешло на профессиональный уровень?

- Первый же большой смотр морской фотографии привлек внимание фотокритиков. Он прошел в 1969 г. В том же году главный редактор журнала "Советская фотография" М. И. БУГАЕВА написала: "Две фотовыставки, организованные фотолюбителями Владивостока, продемонстрировали размах, который приобрела морская фотография в Приморье". Уже тогда стало ясно, что преимущество, дарованное нам природой - Великий океан, требует внимания и активной творческой работы. И первые наши победы в фотоконкурсах в Одессе, Мурманске, Москве, Клайпеде, Загребе, Сан-Франциско, Такоме, Потсдаме, Берлине стали серьезным началом фотомаринистики на Дальнем Востоке.

В 70-е годы во Владивостоке возникли подлинная творческая атмосфера и взаимопонимание в среде фотографов-профессионалов и фотолюбителей. Уже тогда сформировалось сообщество мыслящих и концептуальных фотохудожников. В памятном 1969 г. во Владивостоке был создан фотоклуб "Рыбацкий меридиан", позднее, в 1975 г. - фотоклуб "Дельфин", завоевавший звание "народный". Выставки, организованные фотоклубами, до сих пор в памяти поклонников фотоискусства. В те времена к нам приезжали именитые фотографы со всего мира, мы обменивались опытом и старались перенять секреты мастерства.

- Каково сегодняшнее состояние фотоискусства в Приморье?

- С 2003 г. мы проводим международный фестиваль современной фотографии "Океан". С 2006 г. мы делаем большую выставку, в которой принимают участие именитые фотографы как из России, так и из-за рубежа. Отмечу, что мы сохраняем тенденцию к объединению профессионалов и любителей. И на каждом фестивале люди могут увидеть работы профессионалов и дебютантов. Сейчас продолжается сбор работ на III фотофестиваль "Океан-2008". Для реализации проектов такого масштаба было создано новое творческое объединение - "Тихоокеанский союз фотохудожников", в котором консолидируется творческий потенциал Дальневосточного региона.

С помощью этой организации мы отобрали более 600 работ 140 авторов и издали фотоальбом "Океан - в фотографиях мастеров и дебютантов". Скоро почитатели фотографии смогут его увидеть и по достоинству оценить уровень развития фотоискусства на Дальнем Востоке. Впрочем, его бурному развитию мешают некоторые материальные проблемы. Так, мы остались без помещения по ул. Семеновской, 21 - его продали по приватизации. Из-за этого мечты о создании во Владивостоке полноценного музея фотографии так и остаются мечтами. Но мы не отчаиваемся и продолжаем свою работу, тем более что в нашем городе есть люди, неравнодушные к фотоискусству, и это нам здорово помогает.