Владивосток в "Театральной паутине"

"Театральная паутина" - так называется интернет-фестиваль, который начался в Москве на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко", а завершится в Санкт-Петербургском Александринском театре.

Культурное мероприятие с пугающим названием не что иное, как прямые интернет-трансляции спектаклей с их родных площадок, благодаря чему их смотрят тысячи зрителей в восьмидесяти странах мира. Организатор фестиваля НП "Культу.Ru!" при поддержке администрации Президента РФ и Министерства культуры РФ.

"Театральная паутина" проводится в России уже пятый раз, но Владивосток попадет в ее сети впервые. Как и Хабаровск, а также Комсомольск-на-Амуре. Всего же в этом году интернет-фестиваль, помимо вышеназванных городов, охватит Ростов-на-Дону, Новосибирск, Кемерово.

Во Владивостоке фестиваль стартует 18 октября в 18 часов, когда на сцене Приморского академического театра им. М.Горького начнется спектакль "С любимыми не расставайтесь", который будет снят и записан.

Как рассказал "ЗР" по телефону Игорь ОВЧИННИКОВ, директор Партнерства "Культу.Ru!", он же директор фестиваля, съемочная бригада - режиссер, звукорежиссер, три оператора, техник, мастер трансляции, администратор прилетят во Владивосток 17 октября. День прибытия у них уйдет на ознакомление с залом, подготовку аппаратуры и микрофонов.

После прямой трансляции спектакль будет показан в записи в течение суток еще несколько раз для разных часовых поясов. Также спектакль будет записан в формате HD с многоканальной записью звука.