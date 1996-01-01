Детям хотят показать фальшивого мультипликационного героя

Детский спектакль "Лунтик в кругу друзей", который должен состояться в концертном комплексе Fesco Hall уже в эту субботу, может сорваться. Если же он все-таки состоится, детишки увидят на сцене пиратскую копию любимого персонажа из мультсериала.

Как стало известно "ЗР", на прошлой неделе изготовители анимационного сериала "Лунтик", который каждый вечер выходит в эфире программы "Спокойной ночи, малыши", обратились к представителям Некоммерческого партнерства "Дальневосточный центр управления имущественными правами" во Владивостоке за защитой своих авторских прав.

Дело в том, что создатели мультика - питерская студия анимационного кино "Мельница" - обладают всеми правами не только на сериал, но и на его персонажи и сценарий. Визуальный образ милого сиреневого создания с четырьмя ушами Лунтика, а также его имя зарегистрированы в Роспатенте. А права на переработку мультика в театральное представление с использованием ростовых фигур "Мельница" предоставила предпринимателю Григорию ВЕСЕЛОВУ. Однако, по словам правообладателей, малоизвестный коллектив "Театральное подворье" вот уже четвертый месяц разъезжает по всей стране и наглым образом показывает такой же спектакль без всяких на то прав.

Так, 2 августа показали представление в Москве. Законные отцы Лунтика задокументировали сей факт и обратились в ГУВД Москвы с заявлением о нарушении авторских прав, прямо указав на признаки уголовного преступления (ст. 146 Уголовного кодекса). Однако столичные милиционеры в возбуждении уголовного дела отказали. Через некоторое время коллектив уже выступил с этим же представлением в Краснодаре. Идя буквально по пятам "Театрального подворья", представители "Мельницы" решили инициировать гражданский процесс и обратились с соответствующим исковым заявлением в местный арбитражный суд. Но и это не остановило гастролеров - 18 октября они намерены собирать публику во Владивостоке.

Пока правообладатели готовили претензию руководству концертного комплекса Fesco Hall, представителям "Мельницы" удалось встретиться и поговорить с директором сомнительного коллектива. В разговоре выяснилось, что у подворцев есть некая, хоть и весьма шаткая юридическая поддержка. Во-первых, в предстоящем в Fesco Hall спектакле будет выступать не Лунтик, а Лун-чик, а, во-вторых, у этого Лун-чика не 4 уха, как у подлинного мультяшного персонажа, а всего лишь 2. Кроме того, "Театральное подворье" даже получило свидетельство о депонировании (размещение в Интернете с целью свободного к нему доступа на некоммерческой основе) в Российском авторском обществе пьесы "Лун-чик на земле".

Несмотря на все эти юридические выверты, любой незаинтересованный зритель, а тем более ребенок, взглянув на Лун-чика, отметит, что двуухий сиреневый персонаж есть практически идентичная копия настоящего Лунтика. Словом, подворцы пошли по пути пиратов-похитителей чужих брендов, когда Armani превращаются в Anmani, а Gucci в Gussi, и плевать, что в целом вещь - почти точный дубликат оригинала.

Как прокомментировал ситуацию заместитель директора "Дальневосточного центра управления имущественными правами" Григорий АЛЕКСЕЕВ, центр уже заключил договор со студией анимационного кино "Мельница" на представление их интересов во Владивостоке. В настоящее время еще не решено, состоится заявленный спектакль или нет. В любом случае, в действиях коллектива "Театральное подворье" содержатся все признаки нарушения авторских прав, что влечет за собой, как минимум, административную ответственность. Если же правообладатели докажут, что действиями подворцев им был нанесен ущерб на сумму более 50 тыс. руб., можно уже будет говорить об уголовной ответственности.

А пока зрителям, купившим билеты на представление, Fesco Hall обещает, что анонсированный спектакль все же состоится.