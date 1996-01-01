Нашествие зверей и… балерин

Дикие животные и танцовщицы - актеры циркового супершоу "Пять континентов", которое стартует на манеже Владивостокского цирка. Режиссер программы - заслуженный артист РФ Гия ЭРАДЗЕ.

"Пять континентов" - это 300 единиц бегающей, прыгающей, летающей и ползающей живности. 39(!) видов: змеи, верблюды, кенгуру, дикобразы, лемуры, обезьяны, львица, журавли, рогатый ворон, страусы, носухи, медведи, леопард, пони, марал, ламы, хорьки, ослы, павлины, гуси, петухи, пеликаны... Плюс труппа из 70 человек, из них 22 хорошеньких балерины.

По словам директора программы Артема ШАХКУЛОВА, комплектация "зверского" коллектива уникальна. К примеру, в шоу участвуют "краснокнижный" красный волк - "голубая мечта" многих зоопарков мира. Или те же страусы с пеликанами - эта дичь вообще никогда не выступала на манеже нашего цирка.

"Пять континентов" существуют не более года. За это время программу посмотрели жители Сочи, Волгограда, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, и везде были аншлаги. Пришло время рукоплескать и Владивостоку.

- В спектакле нет отдельных номеров, как это привыкли видеть зрители в традиционном цирке. Наше шоу - это почти трехчасовое путешествие по всему миру, сочетающее акробатику, дрессуру, кордебалет, жонглирование и другие цирковые жанры. Каждый континент представлен не только определенным видом животных, но и традиционными костюмами и музыкой, - рассказал "ЗР" Артем Артемович.

Интересно, что животных для программы не отлавливали специально и не брали в зоопарках. Их закупали в разных городах или принимали от населения в качестве подарков. Чаще всего граждане дарят медвежат.

В шоу почти одни кастрированные самцы. Это чтобы "низменные" инстинкты не мешали творчеству. И на улице животных не выгуливают, даже на привязи: они хоть и артисты, но, как говорится, сколько волка ни корми… Свобода пернатых, к примеру, тех же журавлей, ограничена куполом цирка.

На вопрос корреспондента "ЗР", не было ли случаев побега животных из неволи, Артем Шахкулов то ли в шутку, то ли всерьез отвечает:

- Пока бог миловал. Но на всякий пожарный около цирка в кустах мы круглосуточно держим охранника с дробовиком.

А стоит ли вообще рвать когти при такой жизни? Крыша над головой у них есть, тепло, вода, свет и медицинское обслуживание - бесплатно. Финансовый кризис животным не страшен. И кормят их регулярно и вовремя, согласно рациону из кормовой книги Росгосцирка. Каждый день овощи, фрукты, ягоды, бананы, сахар, хлеб, рыба, шоколад. Ежемесячные расходы на питание зверей "Пяти континентов" составляют 1 млн 300 тыс. руб. Слонам раз в неделю дают водку. Чтоб мы так жили! Кстати, для бегемотов, недавно выступавших в нашем цирке, специально приобретали… веники. В качестве лакомства.

- Сено и овес мы уже закупили. Есть напряг с мясом: хищникам нужна свежая говядина без костей. И желательно не китайская, трижды перемороженная, - говорит Артем Артемович.

Не проблема и размещение 300 разномастных артистов. Хотя наш цирк никогда еще не принимал такого количества животных. Местные конюшни для них тесны, поэтому во дворе цирка будут построены вольеры из разборных конструкций. Как это было, например, в Новосибирске, где дополнительно построили восемь огромных клеток.

- Другое дело - люди! Куда их поселить, я пока не знаю. Семьдесят человек - это не фунт изюму, их в карман не спрячешь, - разводит руками директор. - Дело в том, что гостиница при Владивостокском цирке не может приютить весь коллектив из-за ограниченного количества номеров. Можно, конечно, поселить артистов в гостиницах. Но, во-первых, это накладно: программа "Пять континентов" пробудет во Владивостоке до конца ноября. Во-вторых, артисты с утра должны репетировать, а добираться до цирка при таких пробках, да еще в чужом городе, - это очень неудобно.

Артем Шахкулов предполагает расселить цирковых в частном секторе, желательно недалеко от цирка. Он говорит, что для артистов это был бы оптимальный выход. Возможно, жители Владивостока откликнутся на его просьбу и возьмут на постой тех же балерин.

Предложения можно подавать по тел.: (4232) 22-82-52, 26-81-72, 26-14-74.