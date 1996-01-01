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Литературные "Берега" в галерее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В галерее PORTMAY в рамках Первого международного поэтического фестиваля "Берега" состоятся литературные встречи.

Сегодня, 16 октября, в 15.00 любителей чтения ждет встреча с поэтом и писателем Бахытом КЕНЖЕЕВЫМ и поэтом, литературным критиком Виктором КУЛЛЭ.

Бахыт Кенжеев - один из самых известных, авторитетных и любимых поэтов современной русской литературы. Вырос в Москве, окончил Московский университет, при жизни в России печатался в самиздате и за границей. Участник знаменитой поэтической группы "Московское время": А. СОПРОВСКИЙ, С. ГАНДЛЕВСКИЙ, Т. ПОЛЕТАЕВА, А. ЦВЕТКОВ. Эмигрировал в начале восьмидесятых годов прошлого века и в настоящее время живет между континентами и странами: Монреаль - Нью-Йорк - Москва. Автор 12 книг стихов и пяти романов. К приезду автора во Владивосток, издательство "Рубеж" издало книгу новых стихов "Крепостной остывающих мест".

Виктор Куллэ - своеобразный поэт, тонкий и умный литературный критик и эссеист, первый в нашей стране исследователь творчества И. БРОДСКОГО. Родился в Ленинграде, живет в Москве. Автор книги стихов "Полимпсест" и многих поэтических подборок и критических статей в журналах "Новый мир", "Знамя", "Арион", "Звезда" и других.

17 октября в 15.00 в галерее состоится встреча с поэтом Александром КАБАНОВЫМ и литературным критиком, заведующим отделом поэзии журнала "Новый мир", сотрудником музея К. Чуковского Павлом КРЮЧКОВЫМ.

Александр Кабанов живет в Киеве и пишет на русском языке. Главная фигура современной русской поэзии в Украине и один из самых известных и популярных поэтов среднего поколения в России. Звезда поэтического Интернета. Автор шести поэтических книг, последняя включает избранные стихи и называется "Весь".

Павел Крючков - великолепный знаток современной русской поэзии, глубокий критик, собиратель уникальной аудио-библиотеки живых голосов современных русских поэтов в России и за рубежом.

Приглашаются все любители современной русской поэзии.

Дополнительная информация по тел.: (4232) 302-493, 302-494.

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