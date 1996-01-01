В Дальрыбвтузе поговорили по-корейски

Во Владивостоке, в помещении студенческого клуба "Паллада" Дальрыбвтуза, 9 октября состоялся II Дальневосточный фестиваль корейской культуры среди молодежи и студентов. Во Владивостоке находится самое большое количество департаментов корейской культуры (после Санкт-Петербурга), а также проживают представители более 160 национальностей. Фестиваль провели в рамках Дней корейской культуры и туризма во Владивостоке.