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Триумф красоты
Фестиваль моды "Золотое Лекало" - самый качественный и дорогой проект в индустрии моды на Дальнем Востоке - завершился. При поддержке правительства, Дальневосточного театра моды и всех "модных" бизнесменов модельеры-дизайнеры смогли реализовать показ своих коллекций. Шокирующие и стильные, оригинальные и шикарные - все они были интересны.
Кому отдать главную номинацию "Коммерческая перспектива" - решали зрители, пришедшие на гала-концерт, путем инновационного для фестиваля SMS-голосования. Больше всего голосов любители моды присудили коллекции "Мягкое золото" ООО "Салон моды" (Хабаровск).
В номинации "Стилизованный национальный костюм и прикладное искусство" за сохранение национальных культурных ценностей статуэтку "Золотое лекало-2008" жюри отдало Любови ВАРШАВСКОЙ (Ванино) и ее коллекции "Немеркнущие нити", в этой же номинации, но за креативность диплом победителя получили Светлана ЦОЙ и Наталья ШЕЕК из Комсомольска-на-Амуре, а за лучший стилизованный костюм - Алефтина ЦОЙ.
Победителями в номинации Pret-A-Porter стали Эльвира ЩЕРБАКОВА, Ольга ЖАНДАРМОВА, Светлана ЗАЙОНИ, Александра ЯКИМОВА, Лидия МИХЕЕВА из хабаровского "Дома быта", Марина ГОРШЕНИНА и Елена ПЕТРОВА (Благовещенск), Галина ЧЕПКОВСКАЯ.
Основным критерием при судействе, со слов жюри фестиваля, были "носибельность" коллекции, ее качество и потенциал практического использования.
Как отметил министр пищевой промышленности и потребительского рынка Хабаровского края Сергей ЛОПАТИН, "Золотое Лекало" - это единственный фестиваль для модельеров-профессионалов, который показывает уровень развития услуг ателье на Дальнем Востоке.
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