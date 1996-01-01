"Литературный экспресс" спешит во Владивосток

Международный литературный фестиваль "Берега" пройдет во Владивостоке с 13 по 18 октября. В фестивале наряду с поэтами и писателями Приморья, а также двумя русскими эмигрантами из Японии и США примет участие "Литературный экспресс", который 29 сентября стартовал из Москвы во Владивосток.

Организатор акции - федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям РФ. В числе участников "Литературного экспресса" - 40 писателей, поэтов, журналистов. В их числе - Виктор ЕРОФЕЕВ, Игорь ВОЛГИН, Алексей ВАРЛАМОВ, Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, Полина ДАШКОВА, Владимир СОТНИКОВ и другие мастера слова. Маршрут "Экспресса" разделен на четыре этапа. На каждом этапе с читателями встречается отдельная литературная бригада. Она же готовит путевые очерки.