www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Министерство культуры Хабаровского края, благословляя ТЮЗ на поездку к соседям, поставило жесткую задачу - сбалансировать расходы и доходы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Визит Хабаровского ТЮЗа в Приморье - знаковое и значимое событие, пожалуй, для культуры всего Дальневосточного региона. Последний раз его актеры лицедействовали во Владивостоке 26 лет назад, еще во времена Советского Союза!

С той поры коллектив театра почти полностью обновился, включая руководство, а также расширился, объединившись в прошлом году с местным театром кукол.

Как рассказала "ЗР" заместитель директора Хабаровского ТЮЗа Анна ЯКУНИНА, столь длительный перерыв между гастролями, и не только в Приморье, был обусловлен банальным безденежьем. Хотя спектакли на выезде - неотъемлемая часть театрального процесса.

- За годы простоя артисты и вспомогательный персонал забыли, что такое гастроли! Забыли, какая нужна фура для реквизита и как в ней его размещать, - говорит Анна Анатольевна. - Честно говоря, если бы не финансовая поддержка Министерства культуры Хабаровского края, то нынешний визит во Владивосток тоже не состоялся бы. Бюджет гастролей почти 700 тысяч рублей, для Хабаровского ТЮЗа новой формации, только-только набирающего обороты, - это большие деньги.

Замдиректора не скрывает, что для ее театра тур в Приморье - своеобразная проверка на самоокупаемость.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru