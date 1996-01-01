Министерство культуры Хабаровского края, благословляя ТЮЗ на поездку к соседям, поставило жесткую задачу - сбалансировать расходы и доходы

Визит Хабаровского ТЮЗа в Приморье - знаковое и значимое событие, пожалуй, для культуры всего Дальневосточного региона. Последний раз его актеры лицедействовали во Владивостоке 26 лет назад, еще во времена Советского Союза!

С той поры коллектив театра почти полностью обновился, включая руководство, а также расширился, объединившись в прошлом году с местным театром кукол.

Как рассказала "ЗР" заместитель директора Хабаровского ТЮЗа Анна ЯКУНИНА, столь длительный перерыв между гастролями, и не только в Приморье, был обусловлен банальным безденежьем. Хотя спектакли на выезде - неотъемлемая часть театрального процесса.

- За годы простоя артисты и вспомогательный персонал забыли, что такое гастроли! Забыли, какая нужна фура для реквизита и как в ней его размещать, - говорит Анна Анатольевна. - Честно говоря, если бы не финансовая поддержка Министерства культуры Хабаровского края, то нынешний визит во Владивосток тоже не состоялся бы. Бюджет гастролей почти 700 тысяч рублей, для Хабаровского ТЮЗа новой формации, только-только набирающего обороты, - это большие деньги.

Замдиректора не скрывает, что для ее театра тур в Приморье - своеобразная проверка на самоокупаемость.