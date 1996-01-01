Во Владивостоке состоится V Международный джазовый фестиваль.

Его организатор, Приморская краевая филармония, один из партнеров - Генеральное консульство США во Владивостоке.

Уже известно, что одним из гостей V International Jazz Festival - Vladivostok станет популярный джаз-квартет из Нью-Йорка - Alvin Atkinson & The Sound Merchants, гастролировавший в Приморье в июне этого года благодаря содействию Генконсульства США во Владивостоке.

Это был первый визит "Торговцев звука" в наши края и вообще в Россию. Тогда барабанщик Элвин АТКИНСОН и его команда дали два умопомрачительных концерта в большом зале филармонии, один из них - "по просьбе трудящихся". Американцы сыграли классику джаза ("Caravan", "Take the A Train" Дюка ЭЛЛИНГТОНА, "Summertime" Джорджа ГЕРШВИНА и т.д.), а так же произведения собственного сочинения, которые вызывали у зрителей не меньший, если не больший, восторг, чем джазовые хиты, проверенные временем. Мнения счастливчиков, побывавших на их шоу, единодушно:

- Такого джаза мы еще не видели!

"Торговцы звука" покорили Владивосток, и они были покорены Владивостоком, поэтому их нынешнее явление на Международном джазовом фестивале закономерно.

Для юбилейного джазового форума Alvin Atkinson & The Sound Merchants подготовили специальную программу. Более того, с квартетом Элвина Аткинсона выступят известные джазовые вокалисты из США. Их приезд - сюрприз для местных поклонников джаза. Помимо планового концерта, американские джазмены сыграют "джем сейшн" с российскими коллегами, проведут несколько презентаций, а также мастер-классы с молодыми приморскими музыкантами.

Надо отметить, что участие джазовых коллективов и джазменов из Штатов в International Jazz Festival - Vladivostok - добрая традиция, заложенная еще The Neighborliness Jazz Quartet в 2004 году на первом фестивале. К нам приезжал знаменитый трубач Рэнди БРЕКЕР и даже биг-бэнд 7-го флота США.

Как рассказала "ЗР" замдиректора филармонии Елена ВЕРШИНА, помимо "Торговцев звуком" местные поклонники джаза встретятся с джазовым трио "Чикин" (Корея), группой "Аллегро" (Хабаровск), группой "Сектор джаза" п/у саксофониста Павла БРАГИНА (Владивосток), вокалисткой Натальей КУЧМЕЙ (Владивосток), квартетом Владимира НЕСТЕРЕНКО (Владивосток), "Джаз Премиум Бэнд" трубача Андрея ЛУКАША (Владивосток), джаз-бэнд "Эластик" и вокалисткой Евгенией ВЯТКИНОЙ (Владивосток), квартетом саксофонистов Виктора ЗАДКОВА и другими известными исполнителями. Кроме того, Елена Вершина пообещала, что на юбилейных концертах будет много сюрпризов. На протяжении трех фестивальных дней вести концерты будет джаз-леди, вокалистка Анастасия ГЛАЗКОВА (Москва).