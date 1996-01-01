В конкурсе "Лучшая книга года - 2008" приняло участие 300 изданий

Российские издатели, писатели и публицисты не оставляют надежд на то, что пройдет еще немного времени и книга вернется в каждый дом. Тем более что в новых технических и полиграфических условиях книгопечатание превращается едва ли не в самостоятельный вид искусства.

Именно эту тенденцию и продемонстрировала состоявшаяся во Владивостоке XII книжная ярмарка "Печатный двор", организаторами которой в очередной раз стали Приморская государственная библиотека им. Горького и Дальневосточный региональный учебно-методический центр.

Судя то тому количеству званых, именитых гостей - это событие для всего Дальневосточного федерального округа. Открыл работу выставки заместитель председателя краевого Законодательного собрания Джамбулат ТЕКИЕВ. Гостей приветствовал ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН, прославленный ледовый капитан, Герой Социалистического Труда Вадим АБОНОСИМОВ и теперь уже всемирно известный создатель конфет "Птичье молоко" кондитер Анна ЧУЛКОВА, также Герой Социалистического Труда. Писатель Константин БЕЛЬДЫ из Хабаровска исполнил на нанайском языке им же переведенную "Катюшу". И зал охнул, узнав в голосе писателя знакомый тембр популярнейшего когда-то Кола БЕЛЬДЫ. В особом ряду почетных гостей была Майя ЩЕКИНА - Генеральный директор ИПК "ДАЛЬПРЕСС", чьи заслуги в издательско-полиграфическом искусстве известны сегодня в стране и за рубежом. И в этот раз Майя Владимировна стала официальным партнером выставки. А коллектив, которым она руководит, в очередной раз получил заслуженную награду - Золотую медаль Печатного двора в конкурсе "Лучшее полиграфическое исполнение" в номинации "Полиграфическое воплощение фирменного стиля". Особенность выставки состояла еще и в том, что нынешней осенью празднуется образование двух крупнейших в стране краев - Приморского и Хабаровского. Этому событию были посвящены два издания Красноярского издательства "Платина". В целом же экспозиция сокровищ группы компаний "Платина" заставляла оставаться у стендов часами: многие книги пока не поступили в продажу. А мне так хотелось, к примеру, взять "Тунгусский метеорит. Сто лет неразгаданных тайн" или "Тунгусский феномен. Экспедиции. Гипотезы. Находки" (автор-составитель Вера ВАГНЕР). Издания посвящены 100-летию катастрофы, разыгравшейся над Сибирью в начале XX века. Книга выполнена в форме планшета, наполнена редкими фотографиями, уникальной информацией. Но, увы, книги придется позже искать в книжных магазинах. "Платина" также получила Золотую медаль Печатного двора за участие в конкурсе "Лучшее полиграфическое исполнение" в номинации "Полиграфическое воплощение стиля".

Всего же золотыми медалями было награждено 14 изданий, серебряных медалей были удостоены девять работ, а дипломы участников выставки-ярмарки получили 90 книгоиздающих организаций ДВО.