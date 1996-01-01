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Знакомьтесь, Хакодатэ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

7 октября в 16.00 в Приморском государственном объединенном музее имени В.К. АРСЕНЬЕВА (ул. Светланская, 20) состоится открытие фотовыставки "Знакомьтесь, Хакодатэ", посвященной 150-летию установления дипломатических отношений между Россией и Хакодатэ.

Впервые русские корабли "Архангел Михаил" и "Святой Георгий" побывали в Японии в 1739 г. во время экспедиции М.П. ШПАНБЕРГА и И. ВАЛЬТОНА к тихоокеанским берегам. Следующий визит русского посольства состоялся в 1792 г. во главе с Адамом ЛАКСМАНОМ. В 1853 г. в Японию прибыла дипломатическая миссия во главе с Е.В. ПУТЯТИНЫМ на фрегатах "Паллада", "Диана", корвете "Оливуца" и паровой шхуне "Восток" для установления торговых связей между двумя странами. В 1858 г. в Хакодатэ было открыто русское консульство. Первым консулом России в Японии стал И.А. ГОШКЕВИЧ.

Гражданская война в России, военная интервенция, годы репрессий в Советском Союзе, а затем вторая мировая война отразились на отношениях между двумя странами. Только в 1957 г. был заключен первый после войны советско-японский торговый договор, который способствовал дальнейшему развитию отношений между Советским Союзом и Японией. В 1992 Хакодатэ стал побратимом Владивостока. В 2002 г. было заключено соглашение о сотрудничестве между Муниципальным музеем Хакодатэ и Приморским государственным объединенным музеем им. В.К. Арсеньева.

Фотовыставка "Знакомьтесь, Хакодатэ" отражает историю развития отношений между Хакодатэ и Владивостоком.

На выставке будут представлены фотографии известных исторических личностей, старинной карты Хакодатэ (ок. 1861 г.), письмо российского консула И.А. Гошкевича, денежные знаки Торговых обществ "Симада", "Рюри", а также фотографии современного Хакодатэ.

Выставка продлится до 26 октября.

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