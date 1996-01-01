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Новые смыслы "галлюцинаций"
В преддверии выхода нового альбома группа "Смысловые галлюцинации" дала два концерта во Владивостоке: в пивном баре "Ханс" и ночном клубе "Паллада". По словам самих музыкантов, на создание альбома ушло три с половиной года напряжённой творческой деятельности.
"Уж не могу сказать точно, что мы там наваяли, но уверен - нам за это не будет стыдно", - утверждает вокалист группы по прозвищу Буба. Пластинку планировалось выпустить ещё в начале сентября, но пока вышел только сингл, включивший несколько новых записей, одна из которых - свежий хит "Гуд бай, Микки Маус". "Мы постоянно были недовольны результатами, старались переделать всё по максимуму качественно, поэтому выпуск пластинки приходилось задерживать, меняли то композиции, то музыкантов. Мы также решили включить в альбом несколько дуэтов. Меня давно донимали вопросами, не пора ли мне спеть с кем-либо, и я решил: почему бы и нет?"
Альбом выйдет в двух вариантах - обычном и дорогом. "Разница - в количестве треков и дополнительной информации, вложенной к диску. Какой - пока не будем разглашать". Да и название нового альбома также пока не называется. Как объяснил директор группы, причина этому - попытка не допустить распространения пиратских копий до выхода самой пластинки. "Полностью избежать подделок в нашей стране невозможно, что уж тут говорить - не будешь стоять у каждого киоска и добиваться правоты. Этим должно заниматься Российское авторское общество. А у нас есть даже целая коллекция наших поддельных дисков, и надо сказать, порой они встречаются не самого плохого качества", - говорит Буба.
- А что же тогда составляет гонорар музыкантов, разве не доходы с пластинок?
- Не смешите меня, зарабатывать по большей части приходится на гастролях.
- Вы давно не снимали новых клипов. С чем это связано?
- В совершенном отсутствии какого-либо смысла. Да и где у нас крутить клипы! Приходится отдавать значительную сумму непонятно за что. С тем же успехом можно выложить клип в Интернете, например на YouTube, что мы, собственно, и делаем. К тому же не было пока достойных предложений - хороших сценариев. Было бы нечто стоящее - можно было бы и подумать.
- Что вас сегодня вдохновляет на творчество?
- Большинство композиций создаётся дома, сидя в кресле у камина, пребывая в этаком расслабленном состоянии. Практически все наши песни - это нерукотворные памятники нашим друзьям и близким. А тексты композиций - это истории из чьей-то жизни, всё, что удалось услышать, впечатлиться и переварить в стихи. Получается что-то вроде школьного сочинения "Как я провёл лето", - смеётся музыкант.
- А как вы относитесь к тому, что кто-то перепевает ваши композиции?
- Это вы, конечно, намекаете на Настю ЗАДОРОЖНУЮ? Очень даже положительно. Кто же этим не грешил, и многие великие музыканты перепевают нетленные хиты их великих предшественников. Это определенно правильная тенденция, если песня при этом обретает новое дыхание. А что касается Насти, не раз приходилось читать на её сайте: "Какое же тебе спасибо, что спела эту песню, ты открыла нам глаза, спасла нам жизнь". Что приятно, собственно, - пусть спасает. Но что касается нашего творчества, то мы давно повзрослели, и порой, оглядываясь на то, что ты делал раньше, думаешь: "Как же это было наивно!" Да ко мне буквально через каждые три года приходит такое понимание. У нас не получается, как, например, у Сергея Жукова продержаться столько лет, исполняя песни о любви для тринадцатилетних девочек. Что самое интересное, жаждут перепеть наши композиции хип-хоп исполнители, и мы, в общем, пока не против.
- И несколько слов о Владивостоке, как вам понравился наш город?
- Чем-то напоминает Одессу или даже Лас-Вегас. А вот с Петербургом как-то нахожу мало общего. Мне кажется, он как-то спокойней. Хотя город нам толком пока не удалось разглядеть - сколько бы мы сюда ни приезжали, по улицам побродить удавалось только ночью - да и то не совсем в трезвом состоянии. Но зато остров Русский мы уже, наверное, знаем вдоль и поперёк - во время прошлого турне задержались там на целую неделю.
После небольшого интервью Буба вместе со своим директором как раз отправились на прогулку. Уж, надеюсь, в этот раз им удастся разглядеть город, а вот прохожим - самих музыкантов, разгуливающих средь бела дня по Набережной без какой-либо охраны, тёмных очков и пафоса на лице.
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