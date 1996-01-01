Владимир Спиваков даст юбилейный концерт во Владивостоке

Во Владивостоке на сцене Академического театра имени Максима Горького состоится концерт Владимира Спивакова и ансамбля "Виртуозы Москвы".

Как сообщили организаторы, он пройдет 4 октября в рамках юбилейного турне, посвященного 65-летию маэстро и 30-летию оркестра "Виртуозы Москвы". Отметим, что это первое выступление выдающегося музыканта современности во Владивостоке.

Владимир Теодорович Спиваков удостоен титулов: Посол Доброй воли ЮНЕСКО (1998), "Лучший музыкант Радио-1" (1999), лауреат премии "Лица года" в номинации "Кумир" (Россия, 2002), лауреат Национальной премии общественного признания достижений граждан РФ в номинации "Россиянин года" (2005), лауреат премии Шок де ля мюзик "Диапазон д'ор" - награды французской прессы за лучшую грамзапись, приза "Золотой Остап" (1993), а также званий почетного гражданина городов Кольмара (Испания, 1999) и Тольятти (Россия, 2004).