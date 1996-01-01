"Меридианы" по-тихому

Хотя уже расставлены все точки над "i", тем не менее "ЗР" дает свою оценку некоторым событиям Pacific Meridian. Распределив их по соответствующим, на наш взгляд, номинациям. Чтобы все было, как на кинофестивале.

Прокол фестиваля

Это, несомненно, показ на открытии "Пасифика" фильма "Домовой" режиссера Карена ОГАНЕСЯНА, с Константином ХАБЕНСКИМ, Владимиром МАШКОВЫМ и Чулпан ХАМАТОВОЙ в главных ролях. По мнению многих зрителей, этой криминальной драмой, коих сейчас пруд пруди на всех телеканалах, нельзя было открывать международный кинофестиваль. Как сказал корреспонденту "ЗР" популярный актер Олег АКУЛИЧ, гость "Меридианов", "люди пришли на праздник, а их заставили "наслаждаться" кровью и трупами".

- Зачем это надо было организаторам фестиваля, непонятно? Чернухи у нас и так выше крыши! - удивлялся актер. Сам он, кстати, не высидел в зале и получаса.

Чуть позже выяснилось, что примеру Олега Акулича последовали бы многие зрители, если бы не присутствие в зале губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА. Но нашлись и такие, кому "Домовой" понравился. А некоторые граждане даже усмотрели в действе на экране сходство с известными криминальными моментами из жизни Владивостока.

Как рассказал "ЗР" один из волонтеров кинофестиваля, "Домовой" попал на "Пасифик" по чьей-то рекомендации: мол, стоящий фильм, смотреть можно. На открытие его привезли едва ли не за полчаса до показа, а до этого картину никто не смотрел.

Шутка юмора

На кинофестивале было предостаточно шуток и смеха, но здесь майку лидера получил его президент, народный артист России Сергей СТЕПАНЧЕНКО.

Его пафосный спич на открытии "Пасифика", растиражированный телевидением, о сельских клубах, оснащенных импортной аппаратурой, а также о хороших дорогах в районах края, на которых шоферы поют песни, чтобы не заснуть от монотонной езды, рассмешил все Приморье. Без комментариев.

Между тем, по словам того же Олега Акулича, президент "Пасифика", мягко говоря, заблуждался.

- Я проехал по вашим дорогам почти 1600 километров, и, поверьте, водителю нашей "кинопередвижки" было не до песен. И клубов, нафаршированных техникой, я что-то не видел, - рассказал артист "ЗР".

Олег Акулич, сравнивая "Меридианы" с другими российскими кинофестивалями, куда его регулярно приглашают, назвал кинофестиваль во Владивостоке "самым недемократичным":

- На других фестивалях после окончания торжественной части официоз выходит из зала, после чего заходят все желающие и смотрят кино совершенно бесплатно. А у вас церемония открытия - обязаловка для чиновников и их жен!

Луч света

Это, безусловно, ведущая VI "Меридианов Тихого" актриса Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ. Ее имя чаще всего вспоминали жители Владивостока, отвечая на вопрос "ЗР": что или кто больше всего вам запомнился на шестом "Пасифике"? Приглашение очаровательной Ингеборги - явное попадание в точку. И если на следующих "Меридианах" мы вновь увидим эту кинодиву в роли ведущей, то Владивосток простит организаторам кинофорума этот повтор.

Черная дыра

Здесь вне конкуренции - бюджет шестых "Меридианов", о котором ходит много слухов и кривотолков. И на то есть основания. Если призовой фонд VI Pacific Meridian в 105 тысяч долларов США был заявлен официально, то наполняемость "казны" кинофестиваля - тайна, покрытая мраком. Хотя организаторы "Пасифика" постоянно повторяют, что их бухгалтерия прозрачна. Надеемся, что это так. Между тем часть бюджета "Меридианов" - деньги налогоплательщиков. И хотя бы один раз за шесть лет краевая Дума или другие инстанции могли бы поинтересоваться: "Где деньги, Зин?"

Последний раз бюджет "Меридианов Тихого" был засвечен на III Pacific Meridian, в 2005 году. Тогда он составлял 14 млн рублей.

Тоска зеленая

В названии этой номинации следовало бы поменять колер, так как пальму первенства в данном случае "ЗР" отдал шествию "звезд" по синей фестивальной дорожке на закрытии VI Pacific Meridian, где милиционеров в оцеплении у подножья кинотеатра "Океан" было гораздо больше, чем зрителей, желавших поглазеть на дефиле гостей "Меридианов". Потому что реальных "звезд", как отечественных, так и импортных, чьи имена на устах обывателей, практически не было. Причина их отсутствия - иная песня.

…А ведь были времена, когда именитые артисты приезжали на "Меридианы" буквально пачками! И жители Владивостока свободно общались с гостями фестиваля, пока те поднимались по "звездной" дорожке: актерам можно было пожать руку, взять у них автограф, даже сфотографироваться или просто сказать доброе слово. Правда, тогда "Пасифик" финишировал в сквере перед театром им. М.Горького. После переселения "Меридианов Тихого" под крышу кинотеатра "Океан", "звездопад" резко пошел на убыль, обывателей отодвинули от "звездной" дорожки, и интерес у простого народа к фестивалю пропал.

Сказано - сделано

- На следующих "Меридианах" будет другой режиссер! - этой "сенсационной" фразой губернатор Приморья Сергей Дарькин подвел черту не только под скомканной и скучной церемонией закрытия кинофестиваля, но и, пожалуй, под всеми шестью "Меридианами".

И стал первым в этой "чисто конкретной" номинации. Опередив своего друга Сергея Степанченко, претендовавшего на лидерство с репликой о долговечности "Меридианов Тихого".

- Президенты будут меняться, а мы останемся! - заявил народный артист РФ на открытии "Пасифика".

Впрочем, жители Владивостока это давно поняли и без его пророчества.