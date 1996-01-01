Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Волшебный воздух пленэра
В галерее PORTMAY открывается осенний сезон - состоится презентация выставки пленэрной живописи "Деревья, птицы, облака". Настала пора показать итоги летнего пленэра в масштабном объеме, настолько интересны и впечатляющи ее достижения в этом году.
Открытый воздух (plain eir) - так звучит в переводе с французского определение пленэра. И на выставке, что объединила более 20 приморских живописцев, хорошо дышать, а значит, эти картины и этюды не померкли, вывезенные со своего места рождения, а по-прежнему полны океанским и лесным воздухом. То влажным, зеленовато-голубым и медленным, как в летних картинах Виталия МЕДВЕДЕВА, то сухим, сверкающим гранями, словно колотый лед, в островных работах Ильи БУТУСОВА, то густым, вобравшим цвет и сок созревшего лета, как это происходит в плотных, бугрящихся корой деревьев этюдах Валентины АРЗАМАЗОВОЙ.
Самый летучий и взволнованный воздух пейзажа, пожалуй, царит в живописи Виктора УБИРАЕВА. Остается впечатление, что именно воздух Сидими является автором его работ, настолько легки и светоносны касания кисти, отправляющие в путь облака, бросающие свет на серебряные дождевые зеркала среди цветущего поля ирисов, растворяющие солнце в наплывах утреннего тумана.
А этюды Геннадия КУНГУРОВА, написанные на острове Русский, открывают нам этот, казалось бы, обжитой и знакомый каждому остров вновь. В его белых маках, укрепившихся на скале над заливом и дрожащих в потоках ветра и света, в его перламутровых скалах, запятнанных водными бликами, и прибрежной гальке, открывшей все великолепие цвета, промытого уходящим штормом, словно таится ожидание художника, его взгляда.
Андреевка уже не первое десятилетие служит для приморских художников излюбленным местом пленэра. И один из самых известных ее живописцев - это патриарх дальневосточного искусства Вениамин ГОНЧАРЕНКО, давно установивший связь с прибрежным ландшафтом и его текучим зернистым светом. Его андреевские марины по живописной фактуре, по цветной дымке, укрывающей морской берег, напоминают драгоценную ручной выделки ткань, пропитанную тонким медом настоянного летнего воздуха.
Но та же Андреевка в работах Владимира Погребняка, в силу творческого темперамента, - настоящая ярмарка человеческих типажей и животных, калейдоскоп пляжного быта, фейерверк неожиданного, стремительного цвета.
А вот элегичность и скромность пейзажного мотива, утонченная сдержанность колорита присущи той ветви дальневосточного искусства, которая и по сей день сохраняет канон русского пейзажа на берегах Японского моря. Среди художников такого плана можно назвать Анатолия Матюхина с его картинами "Тихий осенний вечер" и "Осенняя пора".
Но особенной любовью пользовался у художников нынешним летом остров Попова. Именно оттуда этюды Маши ХОЛМОГОРОВОЙ, Анны ЩЕГОЛЕВОЙ, Лидии КОЗЬМИНОЙ, Евгения БОСАКА, всех не перечислить. Там же, используя различные манеры письма, работает на пленэре Евгений МАКЕЕВ. "Полдень" художника, где на дороге, окруженной деревьями и прозрачными цветными тенями, лежат две лужи, отражая этот самый лиловый полдень, вообще может служить неким прообразом, символом пленэра. Так природа отражается в самой себе, так воздух и вода - две стихии пленэра, сливаясь, рождают чудо пленэрной живописи.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"