Волшебный воздух пленэра

В галерее PORTMAY открывается осенний сезон - состоится презентация выставки пленэрной живописи "Деревья, птицы, облака". Настала пора показать итоги летнего пленэра в масштабном объеме, настолько интересны и впечатляющи ее достижения в этом году.

Открытый воздух (plain eir) - так звучит в переводе с французского определение пленэра. И на выставке, что объединила более 20 приморских живописцев, хорошо дышать, а значит, эти картины и этюды не померкли, вывезенные со своего места рождения, а по-прежнему полны океанским и лесным воздухом. То влажным, зеленовато-голубым и медленным, как в летних картинах Виталия МЕДВЕДЕВА, то сухим, сверкающим гранями, словно колотый лед, в островных работах Ильи БУТУСОВА, то густым, вобравшим цвет и сок созревшего лета, как это происходит в плотных, бугрящихся корой деревьев этюдах Валентины АРЗАМАЗОВОЙ.

Самый летучий и взволнованный воздух пейзажа, пожалуй, царит в живописи Виктора УБИРАЕВА. Остается впечатление, что именно воздух Сидими является автором его работ, настолько легки и светоносны касания кисти, отправляющие в путь облака, бросающие свет на серебряные дождевые зеркала среди цветущего поля ирисов, растворяющие солнце в наплывах утреннего тумана.

А этюды Геннадия КУНГУРОВА, написанные на острове Русский, открывают нам этот, казалось бы, обжитой и знакомый каждому остров вновь. В его белых маках, укрепившихся на скале над заливом и дрожащих в потоках ветра и света, в его перламутровых скалах, запятнанных водными бликами, и прибрежной гальке, открывшей все великолепие цвета, промытого уходящим штормом, словно таится ожидание художника, его взгляда.

Андреевка уже не первое десятилетие служит для приморских художников излюбленным местом пленэра. И один из самых известных ее живописцев - это патриарх дальневосточного искусства Вениамин ГОНЧАРЕНКО, давно установивший связь с прибрежным ландшафтом и его текучим зернистым светом. Его андреевские марины по живописной фактуре, по цветной дымке, укрывающей морской берег, напоминают драгоценную ручной выделки ткань, пропитанную тонким медом настоянного летнего воздуха.

Но та же Андреевка в работах Владимира Погребняка, в силу творческого темперамента, - настоящая ярмарка человеческих типажей и животных, калейдоскоп пляжного быта, фейерверк неожиданного, стремительного цвета.

А вот элегичность и скромность пейзажного мотива, утонченная сдержанность колорита присущи той ветви дальневосточного искусства, которая и по сей день сохраняет канон русского пейзажа на берегах Японского моря. Среди художников такого плана можно назвать Анатолия Матюхина с его картинами "Тихий осенний вечер" и "Осенняя пора".

Но особенной любовью пользовался у художников нынешним летом остров Попова. Именно оттуда этюды Маши ХОЛМОГОРОВОЙ, Анны ЩЕГОЛЕВОЙ, Лидии КОЗЬМИНОЙ, Евгения БОСАКА, всех не перечислить. Там же, используя различные манеры письма, работает на пленэре Евгений МАКЕЕВ. "Полдень" художника, где на дороге, окруженной деревьями и прозрачными цветными тенями, лежат две лужи, отражая этот самый лиловый полдень, вообще может служить неким прообразом, символом пленэра. Так природа отражается в самой себе, так воздух и вода - две стихии пленэра, сливаясь, рождают чудо пленэрной живописи.