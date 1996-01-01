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Владивосток выбрал "Женщину года"
Во Владивостоке состоялось вручение Третьей ежегодной премии "Женщина года". Учредителем премии стал журнал "СОБРАНИЕ exclusive". Организатором церемонии - имиджевое агентство P. R. Respectable, а Генеральным партнёром выступила компания "НТК".
Торжественная церемония награждения премией "Женщина года" прошла в краевом академическом театре им. М. Горького. Из двадцати одной претендентки жители Владивостока и Приморского края выбирали самых достойных.
В этом году к традиционным добавились и новые номинации: "Актриса года", "Телеведущая года" и "Открытие года". Лучших из лучших выбрали по результатам SMS-голосования: Светлана САЛАХУТДИНОВА, Анна ГРОМАШОВА и Карина ИГНАТЕНКО стали победительницами в вышеназванных номинациях. Бизнес-леди признана Людмила БРЮХНО. В номинации "Свой стиль" победила Анна АННЕКОВА, "Светской львицей" признана Вероника ПРОЛЕТАРСКАЯ, а звания "Фитнес-леди" удостоилась Наталья КОРЧАГИНА. Главного звания "Женщина года" удостоилась Людмила БРЮХНО.
В качестве ведущих церемонии выступили покоритель женских сердец Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ и очаровательная звезда российской эстрады Ирина ДУБЦОВА.
Настоящим украшением церемонии стали не только удивительные букеты от студии флористики и упаковки "Dominique Dеcor", которые вручались номинантам и использовались в оформлении интерьера, но и выступление австралийской группы SUPERKATZ (н/к "ОКНО") и fashion-показ от бутика NAF NAF и ювелирных украшений Korloff ТД "ИГНАТ". Образы артистов создали стилисты салона "Модная точка". Бутики "Pinko" и "Balizza" предоставили одежду для выступления шоу - балета "Алитея".
По окончании церемонии в паркетном зале театра им. М. Горького гостей ждала живая музыка и фуршет от ресторана - клуба "Grand Cafe", кондитерского дома "Тортония" и группы компаний "КиН" - организаторов дегустации изысканного коньяка "Старый Город", созданного из коньячных спиртов лучшей провинции Grande Champagne французского региона Cognac. А в клубе OKNO всех гостей ожидали кураж и веселье до самого утра!
Информационную поддержку мероприятия осуществляли компании - партнёры:
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