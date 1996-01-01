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15 картин от страны
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
С 19 сентября в Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) начинает работу выставка произведений искусства стран-участниц XIII Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, который пройдет во Владивостоке с 17-20 сентября 2008 г.
На выставке представлены живописные работы художников из Китайской Народной Республики, Японии, Республики Корея, Монголии и России. Каждая страна представляет 15 картин. Россию на этой выставке представят приморские художники - И. Бутусов, И. Обухов, В. Чеботарев и другие. Выставка продлится до 21 сентября.
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