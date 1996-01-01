V Приморский кулинарный фестиваль объединил традиции гостеприимства разных народов по обеим сторонам Тихого океана

Во Владивостоке прошел самый вкусный праздник года - юбилейный V Приморский кулинарный фестиваль. Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер - на протяжении пяти лет на страницах своих изданий рассказывает об этом уникальном событии, которое по своим масштабам давно переросло краевые и даже региональные рамки. Фестиваль фактически стал международным, создав межкультурную площадку, объединяющую традиции гостеприимства разных народов по обеим сторонам Тихого океана.

В рамках фестиваля работала профильная выставка "Дальневосточное гостеприимство", раскинувшаяся на площади 2 400 кв. м. Она объединила свыше 50 компаний, заинтересованных в выходе на рынок дальневосточной HORECA, увеличении сбыта своих товаров и услуг, налаживании контактов с профаудиторией. Помимо организации площадки для профессионального общения другой задачей фестиваля являлось определение лучших специалистов индустрии.

В течение двух дней в СК "Чемпион" прошли шесть специализированных чемпионатов: поварской, кондитерский, барменский, бариста, по сервису и японской кухне.

Досье Лучшим барменом в номинации "Оригинальная подача" стал Андрей ФАЙЗУЛИН (ресторан "Фазан") из Биробиджана, а в номинации "Спид-микс" - хабаровчанин Дмитрий БЛАЖЕНКО (Gallery Cafе). Главный приз кофейного чемпионата уехал в Хабаровск с Еленой ГОРЯЧЕВОЙ (La Vita Grand). А вот лучшие повара и работники сервиса работают во Владивостоке: Гран-при фестиваля в "копилку" города добавили кондитер Елена КОНОВАЛОВА (Studio coffee), победитель соревнований по японской кухне Илья КОШКИН ("Японский городовой"), а также чемпион самого престижного - поварского - чемпионата Георгий БОЕВ (Del Mar). В состязаниях по сервису, где определялась лучшая команда официантов, Гран-при вручено не было, однако золотую медаль завоевали также представители ресторана Del Mar. В этом году был учрежден специальный приз - Кубок главы Владивостока. Награду серебряному медалисту поварского чемпионата Руслану ГОЛОСОВУ вручил зам. начальника Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Александр АПОЛИХИН.

"Любой соревновательный формат развивает индустрию, - говорит Сергей КЛЮЧАНСКИЙ, председатель жюри, член Федерации итальянских поваров и Национальной гильдии шеф-поваров России. - А Приморский кулинарный фестиваль вообще уникален, поскольку соединяет в себе и выставку, и соревнования, и мастер-классы".

"ЗР" попросил организаторов и гостей V Приморского кулинарного фестиваля поделиться своими впечатлениями.

Москве до Владивостока еще расти!

Кендзи ИТИНОСЭКИ, признанный мастер японской национальной кухни, основатель и владелец кафе "Тоёхара" (г. Южно-Сахалинск), главный судья чемпионата по японской кухне:

- В России работать интересно. Хотя некоторые русские повара ужасно упрямые - им говоришь, как нужно делать суши, а они все равно делают по-своему. Но тем не менее за последние пять-шесть лет качество суши-баров в том же Владивостоке заметно улучшилось. Москве до этого уровня еще расти и расти.

Сейчас многие японские профессионалы-кулинары стремятся работать в России в качестве приглашенных шеф-поваров, открывают здесь собственные заведения. Мода на японскую кухню в самом разгаре, а в Японии растет число поклонников русской кухни, многие уважают борщ, пирожки.

Что касается моего судейства на чемпионате суши, скажу: я судья строгий, но справедливый. Оцениваю по двум критериям - эстетическая привлекательность и вкус блюда. Ведь чем красивее блюдо, тем приятнее его кушать.

Ментальность рестораторов меняется и меняет бизнес…

Дмитрий КАГАНСКИЙ, генеральный директор компании "Раут", генеральный партнер Приморского кулинарного фестиваля: - За последние пять лет произошла очень серьезная перестройка мышления владивостокских рестораторов: они поняли, что нельзя делать отличные блюда и сервис из плохих продуктов и некачественных расходных материалов. Как следствие - позитивные перемены в ресторанной индустрии. Взять хотя бы такой деликатный аспект, как оборудование санитарно-технических узлов заведений. Если театр начинается с вешалки, то ресторан - с мытья рук, а значит, с туалетной комнаты. По уровню комфорта, стерильности и эстетики эта составляющая ресторанного бизнеса во Владивостоке значительно улучшилась за последние годы.

Возросло количество и качество закупаемых заведениями общепита различных расходных материалов. Здесь Владивосток, по-моему мнению, достиг европейского уровня. В десятки раз возрос оборот таких продуктов, как дорогое мясо, рыба, качественные замороженные кондитерские изделия, которые закупаются ресторанами и кафе. Количество заведений, которые начали использовать продукты высшего качества, за последние пять лет выросло в 6,5 раза! Вообще, Владивосток сейчас лидирует по отрасли среди всех остальных городов Дальнего Востока. Ближайший конкурент - Хабаровск по всем показателям в сфере общественного питания соответствует Владивостоку шестилетней давности.

Мы накормим вас стейками

Сабрина ЙИНЬ, шеф-повар международного класса, глава Сингапурского отделения Американской федерации по экспорту мяса: - Пятый Приморский кулинарный фестиваль стал для меня не только прекрасной возможностью продемонстрировать современные технологии приготовления стейков из американской свинины и говядины на мастер-классах. Я получила шанс познакомиться с будущей целевой аудиторией нашего присутствия на приморском рынке ресторанных услуг. В целом по краю, да и во Владивостоке, американская кулинарная традиция представлена в основном гамбургерами и сэндвичами. Я думаю, знаменитые американские стейки из свинины и говядины с мраморным узором и изумительным вкусом найдут свое признание не только среди ваших богатых гурманов, но и многих представителей среднего класса. Причем речь идет об американских стейках, приготовленных по оригинальной сингапурской рецептуре, т.е. с привнесением традиций восточно-азиатской кухни, которая за последние годы нашла признание у жителей Тихоокеанского побережья России.

Форум для профи и стартовая площадка для молодых

Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, генеральный директор ресторанного агентства "Анонс", идейный вдохновитель и организатор Приморского кулинарного фестиваля:

- Юбилейный фестиваль стал годом открытий - в мире высокой кухни о себе заявили молодые таланты, завоевав признание судей. В ходе конкурсов, чемпионатов и мастер-классов ведущих профи кулинарии наша молодежь проявила свои навыки, стремление к профессионализму. За ними будущее индустрии гостеприимства. И в ходе фестивальных соревнований мы смогли увидеть и "попробовать" это будущее на вкус!

Особая гордость V Приморского кулинарного фестиваля - зарубежные участники и гости. Целая интернациональная армия самой мирной профессии, представленная в основном шеф-поварами и управляющими заведений. Более того, все соревнования судила международная команда жюри в лице поваров: итальянца Валентино БОНТЕМПИ, японца Итеносеки КЕНЗИ, австралийца Адриана КАВАЛЬЕРИ (клуб-ресторан Cuckoo), Сергея Ключанского (Москва), а также барменов Сергея ГРИБКОВА (Москва) и Романа ТОРОЩИНА (Екатеринбург).

Большая роль отведена открытым мастер-классам, по количеству которых V Приморский кулинарный фестиваль стал рекордным из всех предшествовавших. Они призваны нести ресторанную культуру в массы и знакомить всех нас с новинками отрасли бизнеса, профессиональными поварскими хитростями, а также самыми оригинальными рецептами и технологиями.