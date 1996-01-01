Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
V Приморский кулинарный фестиваль объединил традиции гостеприимства разных народов по обеим сторонам Тихого океана
Во Владивостоке прошел самый вкусный праздник года - юбилейный V Приморский кулинарный фестиваль. Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер - на протяжении пяти лет на страницах своих изданий рассказывает об этом уникальном событии, которое по своим масштабам давно переросло краевые и даже региональные рамки. Фестиваль фактически стал международным, создав межкультурную площадку, объединяющую традиции гостеприимства разных народов по обеим сторонам Тихого океана.
В рамках фестиваля работала профильная выставка "Дальневосточное гостеприимство", раскинувшаяся на площади 2 400 кв. м. Она объединила свыше 50 компаний, заинтересованных в выходе на рынок дальневосточной HORECA, увеличении сбыта своих товаров и услуг, налаживании контактов с профаудиторией. Помимо организации площадки для профессионального общения другой задачей фестиваля являлось определение лучших специалистов индустрии.
В течение двух дней в СК "Чемпион" прошли шесть специализированных чемпионатов: поварской, кондитерский, барменский, бариста, по сервису и японской кухне.
ДосьеЛучшим барменом в номинации "Оригинальная подача" стал Андрей ФАЙЗУЛИН (ресторан "Фазан") из Биробиджана, а в номинации "Спид-микс" - хабаровчанин Дмитрий БЛАЖЕНКО (Gallery Cafе). Главный приз кофейного чемпионата уехал в Хабаровск с Еленой ГОРЯЧЕВОЙ (La Vita Grand). А вот лучшие повара и работники сервиса работают во Владивостоке: Гран-при фестиваля в "копилку" города добавили кондитер Елена КОНОВАЛОВА (Studio coffee), победитель соревнований по японской кухне Илья КОШКИН ("Японский городовой"), а также чемпион самого престижного - поварского - чемпионата Георгий БОЕВ (Del Mar). В состязаниях по сервису, где определялась лучшая команда официантов, Гран-при вручено не было, однако золотую медаль завоевали также представители ресторана Del Mar. В этом году был учрежден специальный приз - Кубок главы Владивостока. Награду серебряному медалисту поварского чемпионата Руслану ГОЛОСОВУ вручил зам. начальника Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Александр АПОЛИХИН.
"Любой соревновательный формат развивает индустрию, - говорит Сергей КЛЮЧАНСКИЙ, председатель жюри, член Федерации итальянских поваров и Национальной гильдии шеф-поваров России. - А Приморский кулинарный фестиваль вообще уникален, поскольку соединяет в себе и выставку, и соревнования, и мастер-классы".
"ЗР" попросил организаторов и гостей V Приморского кулинарного фестиваля поделиться своими впечатлениями.
Москве до Владивостока еще расти!
Кендзи ИТИНОСЭКИ, признанный мастер японской национальной кухни, основатель и владелец кафе "Тоёхара" (г. Южно-Сахалинск), главный судья чемпионата по японской кухне:
- В России работать интересно. Хотя некоторые русские повара ужасно упрямые - им говоришь, как нужно делать суши, а они все равно делают по-своему. Но тем не менее за последние пять-шесть лет качество суши-баров в том же Владивостоке заметно улучшилось. Москве до этого уровня еще расти и расти.
Сейчас многие японские профессионалы-кулинары стремятся работать в России в качестве приглашенных шеф-поваров, открывают здесь собственные заведения. Мода на японскую кухню в самом разгаре, а в Японии растет число поклонников русской кухни, многие уважают борщ, пирожки.
Что касается моего судейства на чемпионате суши, скажу: я судья строгий, но справедливый. Оцениваю по двум критериям - эстетическая привлекательность и вкус блюда. Ведь чем красивее блюдо, тем приятнее его кушать.
Ментальность рестораторов меняется и меняет бизнес…
Дмитрий КАГАНСКИЙ, генеральный директор компании "Раут", генеральный партнер Приморского кулинарного фестиваля: - За последние пять лет произошла очень серьезная перестройка мышления владивостокских рестораторов: они поняли, что нельзя делать отличные блюда и сервис из плохих продуктов и некачественных расходных материалов. Как следствие - позитивные перемены в ресторанной индустрии. Взять хотя бы такой деликатный аспект, как оборудование санитарно-технических узлов заведений. Если театр начинается с вешалки, то ресторан - с мытья рук, а значит, с туалетной комнаты. По уровню комфорта, стерильности и эстетики эта составляющая ресторанного бизнеса во Владивостоке значительно улучшилась за последние годы.
Возросло количество и качество закупаемых заведениями общепита различных расходных материалов. Здесь Владивосток, по-моему мнению, достиг европейского уровня. В десятки раз возрос оборот таких продуктов, как дорогое мясо, рыба, качественные замороженные кондитерские изделия, которые закупаются ресторанами и кафе. Количество заведений, которые начали использовать продукты высшего качества, за последние пять лет выросло в 6,5 раза! Вообще, Владивосток сейчас лидирует по отрасли среди всех остальных городов Дальнего Востока. Ближайший конкурент - Хабаровск по всем показателям в сфере общественного питания соответствует Владивостоку шестилетней давности.
Мы накормим вас стейками
Сабрина ЙИНЬ, шеф-повар международного класса, глава Сингапурского отделения Американской федерации по экспорту мяса: - Пятый Приморский кулинарный фестиваль стал для меня не только прекрасной возможностью продемонстрировать современные технологии приготовления стейков из американской свинины и говядины на мастер-классах. Я получила шанс познакомиться с будущей целевой аудиторией нашего присутствия на приморском рынке ресторанных услуг. В целом по краю, да и во Владивостоке, американская кулинарная традиция представлена в основном гамбургерами и сэндвичами. Я думаю, знаменитые американские стейки из свинины и говядины с мраморным узором и изумительным вкусом найдут свое признание не только среди ваших богатых гурманов, но и многих представителей среднего класса. Причем речь идет об американских стейках, приготовленных по оригинальной сингапурской рецептуре, т.е. с привнесением традиций восточно-азиатской кухни, которая за последние годы нашла признание у жителей Тихоокеанского побережья России.
Форум для профи и стартовая площадка для молодых
Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, генеральный директор ресторанного агентства "Анонс", идейный вдохновитель и организатор Приморского кулинарного фестиваля:
- Юбилейный фестиваль стал годом открытий - в мире высокой кухни о себе заявили молодые таланты, завоевав признание судей. В ходе конкурсов, чемпионатов и мастер-классов ведущих профи кулинарии наша молодежь проявила свои навыки, стремление к профессионализму. За ними будущее индустрии гостеприимства. И в ходе фестивальных соревнований мы смогли увидеть и "попробовать" это будущее на вкус!
Особая гордость V Приморского кулинарного фестиваля - зарубежные участники и гости. Целая интернациональная армия самой мирной профессии, представленная в основном шеф-поварами и управляющими заведений. Более того, все соревнования судила международная команда жюри в лице поваров: итальянца Валентино БОНТЕМПИ, японца Итеносеки КЕНЗИ, австралийца Адриана КАВАЛЬЕРИ (клуб-ресторан Cuckoo), Сергея Ключанского (Москва), а также барменов Сергея ГРИБКОВА (Москва) и Романа ТОРОЩИНА (Екатеринбург).
Большая роль отведена открытым мастер-классам, по количеству которых V Приморский кулинарный фестиваль стал рекордным из всех предшествовавших. Они призваны нести ресторанную культуру в массы и знакомить всех нас с новинками отрасли бизнеса, профессиональными поварскими хитростями, а также самыми оригинальными рецептами и технологиями.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки