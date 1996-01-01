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Старая задушевность "Новых струн"
Фестиваль авторской песни "Новые приморские струны" прошел в минувшие выходные в бухте Три Поросенка. По словам организаторов - клуба авторской песни "Поиск", главной задачей фестиваля было возвращение ему "старой доброй задушевности, присущей только общению в бардовском кругу".
"Кроме того, мы постарались вернуть былую славу конкурсной программе выступлений. Из 35 заявленных на конкурс участников в ходе прослушивания было отобрано 27, из них 5 стали лауреатами и дипломантами, - сказал "ЗР" Александр БУРНАЕВСКИЙ. - Хотелось бы, чтобы новые участники "Новых приморских струн" знали, на кого равняться, и повышали свой профессионализм".
Лауреатом конкурса "Новых приморских струн" стала Наталья ЗОРЬКИНА (Владивосток), дипломантами - Владимир ПОПОВ (Владивосток), Наталья ХОМУЛЛО (Владивосток), Светлана ТРОФИМЧУК ( Уссурийск), Александр МАЛЕВИЧ (Артем). Все они - претенденты на участие в международном фестивале "Петербургский аккорд- 2010". Этот фестиваль, проходящий в Санкт-Петербурге раз в два года, собирает самых талантливых бардов нашего времени.
"Можно сказать, что фестиваль - продолжатель традиции "Приморских струн" - в этот раз проходил кулуарно. Приехало около 300 человек, для которых авторская песня действительно часть жизни, - сказала "ЗР" член жюри конкурса Людмила ЖЕРДЗИНСКАЯ. - Надеемся, что эта атмосфера сохранится и в дальнейшем".
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