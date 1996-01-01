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Александр Пушной засветился во Владивостоке на банкете в честь 10-летия телекомпании "СТС-Восход"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По единодушному мнению присутствующих, "живьем" Александр оказался точно таким же умницей и душкой, каким мы привыкли видеть его на телеэкране.

Он шутил, пел песни, музицировал на гитаре, раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими, которых было предостаточно. В конце концов, ПУШНОМУ это надоело, и когда к нему подбежала очередная симпатичная блондинка, чтобы сфотографироваться на память, он обреченно вздохнул:

- Так и быть, это фото с обезьянкой будет последним.

На лице у девушки появилась растерянность. Неловкую ситуацию разрулил Александр.

- Обезьянка - это я. А вы что подумали? - громогласно заявил он и крепко обнял девицу. Красавица была счастлива.

Разговор корреспондента "ЗР" с Александром Пушным состоялся в гримерке после банкета.

- Сегодня вы наглядно показали приличное владение гитарой. Откуда такое мастерство?

- Какое там мастерство! Так играют миллионы. У меня были хорошие учителя во дворе плюс музыкальная школа. Когда я ее заканчивал, ко мне пришло увлечение The Beatles, Deep Purple и Led Zeppelin. Все это попало на подростковый гормональный взрыв, и я занимался 24 часа в сутки. В 96-м году у меня была даже своя группа "Медведь", мы играли народную музыку в стиле хард-рок. И то, что я сейчас делаю, - это остатки навыков, приобретенных в молодые годы.

- Откуда взялся ваш сценический, точнее, телевизионный имидж: стрижка "а-ля панк" вкупе со строгим фраком?

- Панковская стрижка - это самое простое решение, чтобы как можно реже мыть голову, не стричься и вообще не заниматься собой. Я просто однажды взъерошил волосы и сделал стрижку настолько безобразной, что она стала особенной. А фрак - это часть истории моей жизни. Как-то меня пригласили в одну программу, а у меня не было приличной одежды, кроме фрака, оставшегося из другого номера, где я делал оперного певца. Пришлось им воспользоваться еще раз. Ко всему добавилась электрогитара. Так сложился мой имидж. Зрителям он запомнился. Некоторые даже считают, что я себе фамилию специально придумал, чтобы отрабатывать слово "Пушной". На самом деле у меня отец Пушной и дед тоже. И в паспорте у меня написана эта фамилия.

- На вечеринке вы провоцировали публику исполнить припев вашей песни со словами "Все остальное х…ня!". Публика на призыв не откликнулась, но, судя по губам присутствующих, практически все повторяли нецензурный припев.

- Это песня-провокация и одновременно социальное наблюдение. Я написал ее года два назад под впечатлением от речей политических персон, которых мы все с вами знаем. В основном они распространены в Москве. И для персонажа, от лица которого поется эта песня, выражение "Все остальное х…я!" не является странным. Это неотъемлемая часть его лексикона. Да, многие удивляются: "Как можно петь со сцены эту похабщину?" А эта песня на моем диске записана без купюр. Как я ее написал, так она и подается. Мои родители говорят: "Что ты делаешь? Твой диск покупают дети, которые смотрят "Галилео"! Наверное, они где-то правы. А с другой стороны, дети все равно рано или поздно узнают правду жизни. И мне кажется, я имею право подсказать им, что хорошо, а что плохо. Тираж моего диска несравним с охватом территории программой "Галилео". Поэтому я всем говорю, что программа "Галилео" - это хорошо. А диск Александра Пушного - это плохо. Вообще с песнями я серьезно не выступаю. Если меня просят приехать, я приезжаю и пою. И мне неважно, нравятся мои песни людям или нет. Я заставляю их слушать.

- Кстати, я заметил, что за весь вечер вы ни разу не пригубили. Трезвость - норма жизни?

- Ничего подобного! Я не противник алкоголя, только всего должно быть в меру. Почему не пил сегодня? Во-первых, я на работе. Вы - гости телеканала, а мне надо вас развлекать, чтобы вам не было тоскливо. То есть я должен работать качественно. А качественную работу может выполнять только трезвый человек. Во-вторых, мне завтра садиться за руль. А в Москве "гаишники" очень злобные насчет запаха спиртного. И мне не хочется платить 150 тысяч рублей за изъятые права. И 150 тысяч - это еще не предел! Я не знаю, как у вас во Владивостоке, но в Москве инспектора ГАИ почему-то стараются содрать с известных людей больше, чем с обыкновенных граждан. Даже за минимальную провинность. Наверное, они получают кайф от ощущения собственного величия!

- Что вы думаете о культурных, торговых и политических связях между жителями России и братьями-китайцами?

- Во-первых, они нам не братья! Во-вторых, Китай - это серьезная проблема для России, для Америки и для всего мира. Сейчас между нами нет острых проблем, ни культурных, ни политических. Но со временем они возникнут непременно. Я в этом уверен. Это, прежде всего, территориальная и энергетическая проблемы. И когда они возникнут, я думаю, что мы сможем договориться с китайцами. Мне очень нравится Китай. Они смогли не развалить свое государство и перейти к рыночной экономике без тех потрясений, которые были в России. Из-за которых у нас большинство людей оказалось на окраине жизни и, более того, навсегда забыто. Как оказалось, навсегда забыто высокотехнологичное производство, некогда существовавшее в нашей стране. И которое вполне могло бы возродиться, Я, например, говорю об авиации. Я к вам летел на "Боинге" и завтра на этом же самолете полечу обратно, потому что понятие "иностранный самолет" стало для нас синонимом понятия "хороший самолет". Мы свою авиацию развалили и стали сырьевым придатком для Америки. А китайцы, я в этом уверен, скоро сделают свой самолет. Он у них восемь раз упадет, но потом они сделают его еще лучше и будут на нем летать.

- Есть такое выражение: "Утром он проснулся знаменитым". Вы чувствуете себя знаменитым?

- Что такое моя знаменитость? Пока меня показывают по телевизору, я знаменит. У меня берут автографы, со мной фотографируются, жмут мне руку. Сейчас это часть моей жизни. Меня перестанут показывать по телевизору, пройдет некоторое время, меня забудут, и все встанет на свои места.

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