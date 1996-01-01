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Новая премьера "Галлюцинаций"
В преддверии выпуска нового альбома группа "Смысловые галлюцинации" отправилась в гастрольное турне.
Во Владивостоке их выступление пройдет сегодня 11 сентября в пивоварне "Ханс", позже планируется дополнительный концерт в клубе "Паллада", где на разогреве должна выступить одна из групп города. Кстати, для учащихся Дальрыбвтуза билеты будут продаваться со скидкой. Выход альбома с новыми песнями группы ожидается в середине сентября. Но пока и его название, и какие композиции войдут в него, держится в тайне, чтобы избежать пиратских копий. Так что у пришедших на выступление группы будет возможность услышать новые хиты впервые. Лишь единственная песня из нового альбома уже имела ротацию на радио. Группа приезжает к нам сразу после выступления в Чите, а после их услышат уже в Хабаровске.
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