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Первый Дальневосточный фестиваль барабанщиков - Рacific drum days - стартует в клубе BSB
В субботу 6 сентября во Владивостоке откроется фестиваль "Дни Высокой музыки в Приморье". Добро пожаловать в Большой зал филармонии, начало в 18.00. В программе выступления солистки Челябинского Государственного оперного театра, лауреата конкурса имени СВИРИДОВА Елены СЕМИОНИДИ в сопровождении Михаила АРКАДЬЕВА (фортепиано) и Тихоокеанского симфонического оркестра. Елена Семиониди исполнит музыкальную поэму по мотивам произведений Сергея ЕСЕНИНА "Отчалившая Русь". В концерте также прозвучат шедевры зарубежной классики Верди и Доницетти.
Обещает обрадовать любителей высокого искусства и гала-концерт звезд Русского балета и Николая ЦИСКАРИДЗЕ, который состоится на сцене Академического театра им. М. Горького вечером 6 сентября.
Первый Дальневосточный фестиваль барабанщиков - Рacific drum days - приглашает 6 сентября в 11.00 в клуб BSB, где с 13.00 до самого вечера в конкурсной программе могут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие навыки игры на ударных. А вечером в воскресенье на центральной площади Владивостока состоится грандиозное трехчасовое барабанное шоу. Присутствующие услышат феерические сольные выступления сильнейших барабанщиков фестиваля и специальных гостей: Андрея ПАРФЕНОВА из коллектива Cabernet Deneuve и Сергея БАТРАКОВА из группы "Тараканы".
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