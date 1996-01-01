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Фестиваль "Лабиринты острова Русский" прошел
Традиционно местом проведения был выбран форт Поспелова, отмечающий свой юбилей.
В этот день 3 августа 1903 года с одобрения императора Николая II Укрепление №4 было переквалифицировано и получило название "Форт Поспелова". Тема фестиваля "Лабиринты острова Русский-2008" - РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Православные иконы и ирландские танцы, электронная музыка и фэшн-показ творческого объединения "Чердак forever", фотографии и видео-композиции слились в одно целое. Особое впечатление произвели арт-объект Александра АРСЕНЕНКО "Вторжение" и SoundArt-проект "На краю.." Алексея ПРОСВИРИНА и Елены УПОРОВОЙ из Москвы: в подземной галерее с ее удивительной акустикой каждый слышал свое - кто-то крики чаек и грохот солдатских сапог по брусчатке, а кто-то - крики дельфинов и гул корабельных винтов…
Кстати, модели одежды, показанные творческим объединением "Чердак forever", оказались вполне пригодными для повседневного использования в отличие от большей части того, что мы видим на модных показах.
Также на территории форта была представлена инсталляция московского объединения художников. Около двух месяцев творческая бригада под руководством Натальи МИРОНЧЕВОЙ и Натальи ГЕРЦ работала в загородной усадьбе под Москвой над тем, чтобы попытаться донести до жителей Владивостока, свои впечатления, мечты и желания, связанные с нашим родным городом.
Фестиваль "Лабиринты острова Русский", ставший победителем IV Грантового конкурса музейных проектов "МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ" 2007 г., проводимого Благотворительным фондом В. Потанина при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и оперативном управлении Ассоциации менеджеров культуры, задуман как ежегодное событие, осваивающее средствами современного искусства бывшие военные объекты старой Владивостокской крепости. Стратегия рассчитана на то, что год за годом будет создаваться необычный парк, насыщенный объектами современного искусства, ландшафтного дизайна, дополняющими и усиливающими объекты фортификационного искусства. Крепостные сооружения, брустверы и галереи превращаются в арт-площадки. Сейчас важно привлечь внимание общества к крепости, чтобы не потерять этот уникальный объект, единственный в своем роде в нашей стране.
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